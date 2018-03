Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßlichen Taliban aus Worms

Anzeige

Karlsruhe.Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Ermittlungen gegen einen Mann aus Worms aufgenommen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Nach Medienberichten war der im Februar in Afghanistan festgenommene Deutsche offenbar eine bedeutende Figur innerhalb der radikalislamischen Taliban-Miliz.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte bereits am 8. März mitgeteilt, dass gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt werde. Er war demnach seit November 2014 international zur Festnahme ausgeschrieben. Nun hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Nach SWR-Informationen hat die Bundesanwaltschaft das Bundeskriminalamt mit weiteren Ermittlungen beauftragt. Das Magazin "Focus" hatte Anfang März berichtet, die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann zumindest für zahlreiche Anschläge auf afghanische Sicherheitskräfte verantwortlich sei. (dpa)