Bundestag: Heidelberger Föhr will auf Karl Lamers folgen

Der Kreisvorsitzende der CDU Heidelberg, Alexander Föhr, will Nachfolger des langjährigen Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers werden. Das geht aus einem Brief hervor, den Föhr diese Woche an CDU-Mitglieder verschickte. Er liegt dieser Redaktion vor. Darin beschreibt der 39-Jährige es als „herausragende Aufgabe“, sich um die Nachfolge Lamers‘ zu bewerben. Dass weitere Kandidaten bei einer noch zu terminierenden Delegiertenversammlung antreten, gilt als unwahrscheinlich. Der Ladenburger CDU-Chef Bastian Schneider, der auch als möglicher Bewerber galt, winkte ab und sagte dieser Redaktion auf Anfrage: "Ich werde Alexander Föhr nach besten Kräften unterstützen."

Karl A. Lamers hatte vor anderthalb Monaten bekanntgegeben, bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 - er ist dann 70 Jahre alt - nicht noch einmal antreten zu wollen. Der Sicherheits -und Verteidigungsexperte Lamers zog 1994 für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim in den Deutschen Bundestag und gehört ihm seitdem ununterbrochen an. Alexander Föhr ist Politikwissenschaftler und arbeitet seit einigen Jahren bei der AOK Baden-Württemberg als Leiter Kommunikation/Politik.