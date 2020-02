Bunte Show auf dem „Brotway“

Der Saal im Bürgerhaus war schon lange vor Programmbeginn bis auf den letzten Platz besetzt. 380 Besucher waren zum Kappenabend der Sportfischer gekommen und stärkten sich, bevor es losging, mit Fischbrötchen, Bockwurst und Getränken. Um 19.11 Uhr wurden die Lichter gedimmt, und keine Geringere als Tina Turner nahm mit ihrem Erfolgshit „Simply The Best“ ein Bad in der tobenden Menge.

Auf der Bühne entpuppte sich der Star als Erwin Brutscher. Der Vizevorsitzende führte auch dieses Jahr durch den Abend und begrüßte mit „Heddese Ahoi“ das Publikum, in dem Hollywoodstars, viel Glitzer und Glamour und sogar Sandwiches saßen. Das Motto des 42. Kappenabends lautete nämlich: „New Heddese... one Night at Brotway“. „Ist doch klar, wir feiern hier in der Brotstraße“, erklärte er und führte weiter aus: „Sogar eine Panoramabäckerei haben wir jetzt. Mit dem Blick auf die Blechlawine sitzt ihr mittendrin im Abgasskandal!“

Mit kommunalpolitischen Seitenhieben wurde nicht gespart, mal waren die vielen Baustellen dran, mal das leere Ärztehaus. Die Suche zweier Ärzte nach einer Wohnung vor Ort blieb allerdings vergebens, denn über Bodenbeläge, Wandfarben und sogar den Toilettengang entschied der Bürgermeister.

Die Rentner durften bei der diesjährigen Feier natürlich auch nicht fehlen. Sie zeigten, wie gut man im höheren Alter zu „An der Nordseeküste“ tanzen kann. Auch die neue Lieblichkeit Sybille I. vom Lichtbogen mit dem neuen Präsidenten Kevin Schober der hellerem Grumbe statteten den Fischern einen Besuch ab. Auf „Mr. Lover Lover, den Hengst vun Heddese“, warteten viele Fans sehnsüchtig. Er brachte mit gekonnten Bewegungen und „ParShip“-Geschichten die Gemüter in Wallung. „Die Köche“ heizten dem Publikum mit ihrer Schwarzlicht-Choreographie ein, und beim Auftritt der „Heddesema Zahlekracher“ saß niemand mehr. Nach der Pause durften die „Hot (Rocking) Fishing Girls“ auf die zu einem Boxring umgebaute Bühne und zeigten ihr Können zu Liedern wie „The Eye of the Tiger“. Die Käfertaler Spargelstecher waren traditionsgemäß zur Riesengaudi gekommen. Die Maxi-Garde bewies auch dieses Mal ihre Tanzbegabung.

„Ein Abend auf Spitzenebene“

Nachdem sich ihre Lieblichkeit Loredana I. von Gesundheit und Sport vorgestellt hatte, ließ der Verein verkünden, dass Präsident Alexander Boppel wegen Krankheit leider nicht da sein könne, und Brutscher verabschiedete die Spargelstecher. Doch plötzlich ging das Licht aus und die Sirenen an. „Achtung, Achtung, das ist eine Razzia, bewahren Sie Ruhe“ tönte es aus den Lautsprechern.

Mit Glitzer- und Konfettikanonen kam Boppel doch noch, zur Freude der Gäste putzmunter. Auch die Bürstadter Tanzgruppe „Seven up“ zeigte ihr Können im großen Hollywood-Stil. Mit dem Schlussblock, bestehend aus den Mitgliedern des Sportfischervereins, blieb am Ende kein einziger Fasnachtsfan mehr still. Erster Vorsitzender Michael Stabe und Brutscher waren sich einig: „Das war ein Abend auf Spitzenebene.“ Noch lange bis nach Mitternacht wurde die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen gefeiert. kata

