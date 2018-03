Buntes Ei geht wieder auf die Reise

Anzeige

Viele Kinder freuen sich dieser Tage schon auf das Osterwochenende, wenn sie endlich auf die Suche nach bunten Eiern und Nestern voller Süßigkeiten gehen dürfen. Für Sie, liebe „MM“-Leser, startet die Suche schon heute. Raten Sie einfach mit und finden Sie heraus, wo wir für Sie unser Rätsel-Ei versteckt haben!

Zum inzwischen dritten Mal ist das „MM“-Ei – eine Sonderanfertigung von Viertklässlern der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen – in den vergangenen Tagen auf eine Reise durch die Region gegangen. An insgesamt acht markanten Punkten dieser Tour hat unser Fotograf Marcus Schwetasch ein Beweisfoto geschossen. Allerdings hat er dabei das Ei so sehr in den Fokus genommen, dass die Umgebung nur schemenhaft zu erkennen ist. Mit ein wenig Kenntnis von der Region kommen Sie sicher dennoch schnell dahinter, wo unser Ei überall Station gemacht hat. Kleiner Tipp: Es war in Ladenburg, Edingen, Neckarhausen, Schriesheim, Ilvesheim, Heddesheim und in den Mannheimer Stadtteilen Seckenheim und Friedrichsfeld unterwegs.

Mitraten lohnt sich

Wo genau es stand, gilt es ab heute bis einschließlich Donnerstag, 5. April, herauszufinden. In jeder Ausgabe veröffentlichen wir ein neues Rätsel-Bild. Und mitraten lohnt sich für Sie! Denn unter allen, die uns bis 23 Uhr am selben Erscheinungstag die richtige Lösung schicken, verlosen wir am Ende der Aktion drei Ticket-Gutscheine im Wert von 100 Euro als Hauptgewinn und jeweils 50 Euro als zweiter und dritter Preis. Die Gutscheine können in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“ in Mannheim (P 3, 4-5) oder Ladenburg (Hauptstraße 20) eingelöst werden – zum Beispiel für das Gastspiel von Dieter-Thomas Kuhn auf der Ladenburger Festwiese (9. Juni), den Auftritt von Bülent Ceylan im Mannheimer Rosengarten (29. April), ein Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen in der SAP-Arena oder viele andere Events aus Musik, Comedy und Sport, für die es Karten in den „MM“-Kundenforen gibt.