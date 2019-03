Burgen im Visier

Die nähere Heimat hat sich der Odenwaldklub (OWK) Großsachsen für seine Märzwanderung ausgesucht. Treffpunkt ist am Samstag, 23. März, um 12.15 Uhr am OEG-Bahnhof in Großsachsen. Um 12.29 Uhr bringt die Linie 5 die Teilnehmer nach Schriesheim. Hier beginnt die Wanderung mit einem steilen Aufstieg zum Schriesheimer Wahrzeichen, der weithin sichtbaren Strahlenburg. Weiter geht es in Richtung Dossenheim bis zur Ruine Schauenburg. Hier wird eine Rast eingelegt (Rucksackverpflegung). Auf dem Blütenweg geht es nach Schriesheim zurück.

Die Strecke ist etwa sechs Kilometer lang. Als Wanderzeit sind etwa drei Stunden vorgesehen. Dabei sind 180 Höhenmeter zu überwinden. Alle Wanderungen sind nicht nur für Mitglieder des OWK. Gäste werden jederzeit willkommen geheißen.

Alle, die Fahrkarten für die OWK-Burgenwanderung am 23. März, brauchen, sollten sich bei Christiane Losmann, Telefon 0176/21 20 30 30 melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019