Chorfest mit breitem Spektrum

Der Sängerkreis Weinheim, der sich von Laudenbach über Hemsbach, Weinheim, Heddesheim, Viernheim, Schriesheim, Ladenburg und Edingen Neckarhausen erstreckt, veranstaltet am Wochenende des 10. und 11. März sein mittlerweile zweites Chorfest, und zwar in Rippenweier in der Keltensteinhalle. Bei dem Fest der Begegnung ist Publikum willkommen.

Der Chorgesang steht im Wandel der Zeit, schreibt der Sängerkreis. Die Chorlandschaft ändere sich, Sängerzahlen bei den Männerchören seien rückläufig, dafür entstünden aber wieder Frauenchöre, Junge Chöre, Jugendchöre, Moderne Chöre und Projektchöre. Auch Wertungssingen bei Sängerfesten seien rückläufig oder würden gar nicht mehr angeboten. Dieser Veränderung wolle man sich nicht verschließen, heißt es beim Sängerkreis. Daher entstand die Idee, eine Veranstaltung zu schaffen, die allen Chorgattungen eine Plattform bietet, sich zu verwirklichen: das Chorfest am 10. und 11. März im Weinheimer Stadtteil Rippenweier. Organisator der Veranstaltung ist der Sängerbund Oberflockenbach.

Mit oder ohne Beurteilung

Der Sängerkreis Weinheim bietet beim Chorfest ein freies Singen an ohne Wertungsgericht, was dem Chorfest eine besondere Note gibt. Hier beteiligen sich sogar Schulchöre, um sich einmal einem anderen Publikum zu präsentieren. Auch ein Beratungssingen ist angeboten, das den teilnehmenden Chören Auskunft über ihren Leistungsstand geben kann. Der Musikpädagoge und Wertungsrichter Stephan Kocheise konnte für die Veranstaltung gewonnen werden. Der Juror wird überdies nach internationalem Modus werten und entsprechende Diplome vergeben.