Corona: 252 neue Fälle im Kreis - so viele wie noch nie

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Donnerstag 252 neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet. Das sind mehr als an jedem anderen Tag seit Beginn der Statistik im März. Außerdem wurden vier weitere Todesfälle bekannt. Bei den Verstorbenen handelte es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 80 und 100 Jahre. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte auf einen neuen Höchstwert von 242.

Insgesamt sind kreisweit im Dezember (1. bis 17.) bislang 2735 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind im Schnitt etwa 160 neue Fälle pro Tag. Im November waren es durchschnittlich 115 Infizierte täglich und 3456 im gesamten Monat. Das sind etwas mehr als die bestätigten Influenzafälle der gesamten Saison 2019/2020 - inklusive Stadtkreis Heidelberg.

Wegen einer bestätigten Corona-Infektion aktuell noch in Quarantäne sind im Rhein-Neckar-Kreis Stand Donnerstag 1579 Menschen, davon 31 in Edingen-Neckarhausen, 54 in Heddesheim, 30 in Hirschberg, 15 in Ilvesheim, 30 in Ladenburg, 31 in Schriesheim und 120 in Weinheim.

