Corona: 350 Edeka-Mitarbeiter vor Flächentest

Heddesheim.Bei Edeka Südwest in Heddesheim werden 350 Mitarbeiter auf Corona getestet. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mitgeteilt. Die Untersuchung soll nach Absprache mit dem Unternehmen am Donnerstag, 16. Juli, auf dem Betriebsgelände der Edeka Handelsgesellschaft Südwest im Gewerbegebiet in Heddesheim erfolgen. Ziel ist es, mögliche Infektionen mit SARS-CoV-2 zu

...