Corona-Fälle seit 19 Tagen verdoppelt

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis steigt immer langsamer an. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des Landratsamtes vom Dienstag hervor. Danach gab es an diesem Tag 811 Infizierte, acht mehr als am Ostermontag. Das entspricht einem Anstieg um ein Prozent. Um 17 auf 555 ist dagegen die Zahl der Genesenen gewachsen. Damit nähert sich ihr Anteil an den Gesamtfällen nun langsam der 70-Prozent-Marke.

In häuslicher Quarantäne befinden sich nach Angaben der Behörde jetzt noch 597 Bewohner des Kreises, 56 weniger als am Vortag. Neue Todesopfer meldet das landratsamt nicht. Deren Zahl liegt bei 19, das entspricht einem Anteil von 2,3 Prozent der bekannten Fälle. Die Ausbreitung der Pandemie ist merklich gebremst worden, wie ein Langzeitvergleich zeigt. Danach liegt die Verdopplungszeit im Kreis nun bei etwa 19 Tagen: Am 26. März waren 413 positive Testergebnisse gemeldet. Laut Berechnung der John-Hopkins-Universität beläuft sich die Verdopplungszeit der Corona-Fälle in Deutschland aktuell auf 25 Tage. Bis zum 25. März hatte sich die Zahl hingegen innerhalb von fünf Tagen verdoppelt.

Zwei neue Infizierte werden aus Edingen-Neckarhausen gemeldet. In den übrigen Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes der „MM“-Ausgabe Neckar-Bergstraße gibt es nach Angaben des Landratsamtes keine neuen Fälle. Ein Überblick (davon Genesene):

Edingen-Neckarhausen: 23 (15)

Heddesheim: 20 (12)

Hirschberg: 22 (15)

Ilvesheim: 10 (6)

Ladenburg: 12 (8)

Schriesheim: 19 (14)

Weinheim: 117 (80)

