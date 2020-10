Corona lässt Besucherzahl in Casinos sinken

Rheinland-Pfalz.Nach der Corona-Zwangspause haben die staatlich- konzessionierten Spielbanken in Rheinland-Pfalz einen Besucher- und Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Auf Jahressicht rechnen die Betreiber mit etwa einem Viertel weniger Gästen als 2019.

Nach Angaben des Spielbank-Betreibers von Mainz, Trier und Bad Ems, Christian Kreyer, sind für den Besucherrückgang verschiedene Gründe ausschlaggebend: Einlassbeschränkungen, die begrenzten Spielmöglichkeiten sowie das ungemütlichere Flair der Casinos durch Maskenpflicht und ein reduziertes gastronomisches Angebot. Der Umsatz an den landesweit sechs Standorten in Mainz, Trier, Bad Ems, Bad Neuenahr, Bad Dürkheim und am Nürburgring in der Eifel sei im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent zurückgegangen.

"Ich habe die Sorge, dass wir nicht mehr die alte Blüte erreichen können", sagte Michael Seegert, Geschäftsführer der Spielbanken Bad Neuenahr, Bad Dürkheim und Nürburgring. Insgesamt habe die Krise die Branche "hart getroffen". Bundesweit sei es bis Ende September zu einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von rund 40 Prozent gekommen, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes deutscher Spielbanken, Lutz Schenkel.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020