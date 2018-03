Damit sicher gefeiert wird

Anzeige

Die Mathaisemarkt-Übung der Feuerwehr ist bereits am Donnerstagabend. 31 Aktive nehmen daran teil. Das Szenario lautet, dass im Zehntkeller ein technischer Defekt an einer Kühltruhe im Raum neben dem Probierkeller einen Brand auslöst, während sich im großen Keller um die 200 Gäste aufhalten, die sich über die ausgewiesenen Fluchtwege ins Freie retten können. Lediglich vier Gästen ist dies aufgrund einer Verletzung nicht möglich, so dass sie auf Hilfeleistung angewiesen sind.

Der Notruf geht um 19.30 Uhr ein. Innerhalb von fünf Minuten ist Einsatzleiter Oliver Scherer vor Ort. Wenige Minuten später erreichen erste Löschfahrzeuge über Kirchstraße und Oberstadt die Einsatzstelle. Die Reihenfolge dieses Einsatzes lautet: „zuerst Rettung der Verletzten, dann Brandbekämpfung“.

An drei Stellen rücken die Helfer dem Brand zu Leibe: über den Haupteingang, das Zwischenlager der Winzergenossenschaft und den Notausgang im oberen Schulhof. In Windeseile sind die Löschschläuche ausgerollt und in den Kellerbereich gelegt. Im Notfall würde Löschwasser aus den Unterflurhydranten geholt, bei dieser Übung wird eine Trockenleitung zum Kanzelbach gelegt.

Ein Trupp beginnt kriechend mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet den verrauchten Keller nach möglichen Verletzten abzusuchen. Ein Verletzter wird aus dem Keller über den Notausgang zum oberen Schulhof geborgen, ein weiterer über den Notausgang des WG-Zwischenlagers. Alle Verletzten werden an die Helfer des DRK übergeben.

Danach beginnt die Brandbekämpfung. Nach nicht einmal einer Viertelstunde ist der Schwelbrand gelöscht. greg

