Das Ende der Welt liegt im Schlossgarten in Schwetzingen. © Hans D. Wirtz

„Eine hübsche Idee. die sehr gelungenenen Fotomotive der Leser abzudrucken“, schreibt uns „MM“-Leserin Elisabeth Müller. Doch mit dem von der Redaktion angefertigten Bildtext zum Foto „Am Ende der Welt“ war sie ganz und gar nicht einverstanden. Es sei nicht der Fotograf gewesen, der das Bild so betitelt habe: „Dies im Schwetzinger Schlossgarten befindliche, sehr schwierig zu fotografierende Motiv, heißt schon seit vielen Jahren so!!“

Das „Ende der Welt“ gehört zu den raffinierten Gartenanlagen beim berühmten Badhaus, dem privaten Rückzugsort des Kurfürsten Carl Theodor. Von der poetischen Brunnenanlage der wasserspeienden Vögel mit ihren Volieren geht es über einen Hof in einen langen Laubengang. Ganz am Ende des Ganges scheint sich durch eine dunkle Grotte ein Ausblick in eine weite Landschaft zu eröffnen – ein Perspektiv, so lautet die korrekte Bezeichnung. Am besten, man schaut es sich einfach mal an. Öffnungszeiten und Preise sind auch im Internet verfügbar. red

Info: www.schloss-schwetzingen.de/besucherinformation/preise

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019