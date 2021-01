Das Feld dominieren erfahrene Politik-Profis

In sechs Wochen ist es soweit: In Baden-Württemberg wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Die Gemeinden im Gebiet zwischen Neckar und Bergstraße liegen im Wahlkreis 39, der den Namen der größten Stadt trägt, die er umfasst: Weinheim. 14 Parteien treten an.

Auf dem Stimmzettel vermerkt – um diese oft gestellte Frage gleich zu beantworten – werden die Parteien und ihre Kandidaten in

...