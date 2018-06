„Das ist echt hohes Niveau hier“

Anzeige

Urlaubsstimmung beim Coaching

Das ganze neunköpfige Dozententeam bestand aus Katrin Armani (Gesang), ihrem Mann Armani (Gitarre), Pfisterer (Saxophon und Querflöte), Chris Mehler (Trompeter), Paul Stoltze (Tenorsaxophon), Garrelt Sieben (Posaune), Martin Simon (Kontrabass und E-Bass), Wolfgang Disch (Schlagzeug) und Volker Engelberth (Klavier). Während der vier Workshop-Tage wurden Anfänger, Fortgeschrittene und auch echte Könner erneut „in entspannter Urlaubsatmosphäre“, wie Armani gerne formuliert, an ihren Instrumenten gecoacht. Am Ende des ersten Tags gaben alle neun Dozenten ein Konzert im Glashaus am Reinhold-Schulz-Waldpark. Auf der Bühne stand mit Chris Mehler ein begnadeter Trompeter, der in New York studiert hat und noch dort lebt. „Er hatte die weiteste Anreise“, flachste Gitarrist Armani. Zuvor stellte Jenny Robinson-Haigh die gastgebende Initiative im Waldpark vor und freute sich, dass das Dozentenkonzert schon zum fünften Mal im Glashaus gastiert. Mit Nummern von Miles Davis und Dizzy Gillespie begann das Set. Allerspätestens beim traumhaft swingenden „I´ll Be Seeing You“ (Billie Holiday) mit der gesanglich großartigen Katrin Armani zeigte sich, dass hier lauter Asse am Werk waren. Am Freitag und Samstag fanden Jamsessions und gestern das Abschlusskonzert aller Teilnehmer an der Wehrmauer statt. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018