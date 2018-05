„Das ist ja wie im Kindergarten“

Anzeige

Der Sozialverband VdK Ladenburg hatte Einiges zu besprechen auf seiner jüngsten Jahreshauptversammlung. Es standen nicht nur Neuwahlen an, sondern es gab auch Kritik und Verbesserungsvorschläge.

Insgesamt 15 Besucher sind zur Versammlung in den „Würzburger Hof“ gekommen; an einem langen Tisch wartet Hartmut Müller, um sie zu eröffnen. Obwohl eine royale Hochzeit ansteht und in Ladenburg das Brauereifest stattfindet, freut er sich über viele vertraute Gesichter.

Gerne blickt der Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück. Vor allem den Vortrag des Experten Harry Fuchs aus Düsseldorf zum Pflegestärkungsgesetz sieht er als einen Höhepunkt an. Diese Meinung teilen andere Vereinsmitglieder nicht.