Das Mitraten lohnt sich für Sie!

Daheimbleiben ist angesagt – leider auch an Ostern. Wer kann, macht sich mit der Familie im Garten oder in der Wohnung auf die Suche nach bunten Eiern. Und doch wird Vieles an diesen Feiertagen nicht sein, wie in anderen Jahren. Der „MM“ möchte gerade deshalb und nach einjähriger Pause wieder zu seiner beliebten „Rätselei“ einladen. Praktischerweise funktioniert unserer Suche nach dem „MM“-Osterei schließlich von zu Hause aus.

Und das geht so: Ab heute veröffentlichen wir zwei Wochen lang in jeder Ausgabe ein Rätselbild. Unser Fotograf Marcus Schwetasch hat dazu das Ei in den Fokus genommen – der Hintergrund ist allerdings nur vage zu erkennen. Ihre Aufgabe, liebe Leserinnen und Leser, ist es nun, herauszufinden wo das „MM“-Ei zum Zeitpunkt der Aufnahme lag. Wer den Rätseltext aufmerksam liest, erhält darin natürlich schon ein paar kleine Tipps.

Zeit zum Mitraten haben Sie jeweils bis spätestens Mitternacht am Erscheinungstag des Fotos. Denn schon in der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir die Lösung – zusammen mit einer Geschichte rund um den Platz, an dem das „MM“-Ei von unserem Fotografen aufs Korn genommen wurde.

Treue Leser erinnern sich vielleicht noch an unser letztes Osterrätsel 2018. Damals hatten wir das Ei bei der Sebastianskapelle in Ladenburg, auf der alla-hopp!-Anlage in Ilvesheim, am Kreisel-Kunstwerk in Heddesheim, an der Fischkinderstube in Edingen, bei den Hammonds in Seckenheim, neben der Orangerie in Neckarhausen, auf dem Hugenottenplatz (Goetheplatz) in Friedrichsfeld und auf der Sternwarte in Schriesheim versteckt. Mehrere Hundert Einsendungen haben uns seinerzeit erreicht – manchmal tippten die Eiersucher allerdings auch daneben. Am Ende durften sich die drei Gewinner über Gutscheine aus dem „MM“-Kartenshop freuen.

Mitraten lohnt sich für Sie natürlich auch in diesem Jahr! Denn unter allen, die uns noch am Erscheinungstag der Rätselfrage die richtige Lösung schicken, verlosen wir am Ende drei Ticketgutscheine Wert 100 Euro, 50 Euro und 30 Euro.

Die Gutscheine können im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in Mannheim (Service- und Ticketshop in Thalia, P7,22) eingelöst werden. Sobald es die Situation rund um das Coronavirus wieder zulässt, gibt es dort eine große Auswahl an Karten für vielerlei Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Comedy oder auch Sport.

Lösungscoupon im Morgenweb

Lust aufs Mitmachen bekommen? Auf unseren Internetseiten finden Sie einen Online-Coupon für unser Rätsel. Einfach die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen und auf „Absenden“ klicken. Jeder Einsender kann pro Rätseltag einmal teilnehmen. Natürlich können Sie Ihre Gewinnchance umso mehr erhöhen, je mehr Rätsel Sie lösen. Wer etwa alle acht Verstecke erkennt und uns täglich die entsprechende Lösung bis Mitternacht schickt, landet achtmal in der Lostrommel. Wir freuen uns auf viele Zuschriften und wünschen Ihnen viel Spaß bei der „Rätselei“. Bleiben Sie gesund! agö

Info: Einsendungen auf morgenweb.de/raetselei

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020