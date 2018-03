Das tägliche Brot hilft Menschen in Not

Anzeige

„Zum Auftakt der Misereor-Solibrot-Aktion in der Seelsorgeeinheit St. Martin haben wir zunächst in den Gottesdiensten Brot verkauft. Ich habe mehr Brote als im Vorjahr geordert, und am Ende hatten wir dank der solidarischen Brotesser insgesamt 680 Euro in der Kasse.“ Diese erfreuliche Bilanz zog Bernhard Röser als maßgeblicher Organisator der Aktion vor Ort. In den beteiligten Bäckereien läuft die Brot-Aktion noch bis einschließlich Samstag, 24. März.

Das „tägliche Brot“ ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, es verfügt gerade auch vor dem religiösen Hintergrund über eine hohe Symbolkraft. Und wer redensartlich „das Brot nicht über Nacht hat“, ist arm dran. Das gilt für viele Millionen Menschen weltweit, die im Kampf ums Überleben auf Unterstützung angewiesen sind. Dabei geht es nicht immer um das „große Geld“ – auch im Kleinen kann geholfen werden.

„Aktionen wie diese werden gerne angenommen. Man kann Gutes tun und bekommt dafür noch einen Gegenwert“, bemerkte Pastoralreferentin und Mitorganisatorin Angelika Schöner. Das sieht Astrid Steins genauso. Sie ist eine überzeugte Käuferin von Solibrot, das auch mal als Hauptmahlzeit mit leckeren Dips auf den Tisch kommt. „Zunächst war der solidarische Brotverkauf auf Edingen und Neckarhausen begrenzt“, lässt Röser wissen und fügt an: „Dank der Bäckerei Seitz kann man seit zwei Jahren nun auch in Seckenheim und Friedrichsfeld das Gute mit dem Nützlichen verbinden.“ In Neckarhausen bietet die Bäckerei Hemberger das Soli-Brot an, in Edingen es die Bäckerei Kapp. In den jeweiligen Bäckereien stehen jeweils Solibrot-Spendenboxen. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird kein Aufpreis auf das Brot erhoben. Jeder kann spenden, was er mag. „Genaugenommen handelt es sich bei dem Soli-Brot um eines aus dem Sortiment der jeweiligen Bäckerei, es wird nicht speziell gebacken“, erklärt Bernhard Röser. Was zähle, sei der der Mitmach-Faktor bei Bäckern und Käufern. „Im vergangenen Jahr konnten wir auf diese Weise rund 1000 Euro erzielen und an das Hilfsprojekt überweisen.“