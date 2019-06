Das Verlobungsgeschenk war ein kleiner Schäferhund

Beim Tanz in den Mai sahen sich Ingeborg und Werner Stein zum ersten Mal. Es war eine Tanzveranstaltung beim Sing- und Volkstanzkreis (SVK) in Leutershausen. „Darauf bin ich sofort in den Verein eingetreten, nur wegen Ingeborg“, erzählt der seit drei Jahren in Heddesheim wohnende Werner Stein, der in Leutershausen geboren, aufgewachsen und die Schule besucht hat. Mit dem SVK haben beide viele Reisen gemacht. „Wir waren jung, verliebt und besuchten sogar Nordamerika“, so der gelernte Dreher Stein. Ingeborg Stein wuchs in Hohensachsen auf, besuchte dort zunächst die Schule und wechselte in die Realschule Weinheim. Sie erlernte den Beruf der Arzthelferin.

„Zur Verlobung schenkte ich Ingeborg einen kleinen Schäferhund, erfüllte ihr einen Herzenswunsch“, verrät Werner Stein. Geheiratet haben sie in Leutershausen. Elf Jahre nach der Hochzeit vergrößerten Tochter Stefanie und später noch Tochter Cornelia die Familie. Werner Stein studierte Maschinenbau und war nicht nur in der Region beschäftigt. In Rippenweier bauten sie sich ein Haus. Als aktiver Sänger war er Mitglied der Weinheimer Blütensänger und erfreute die Zuhörer mit manchem Tenor-Solo. „Mit Ivan Rebroff durfte ich in Wien ein Duett singen, ein unvergessliches Erlebnis“ so Stein, der nun die Sängervereinigung Heddesheim verstärkt. Ingeborg Stein singt seit 29 Jahren beim Kammerchor in Weinheim. „Musik ist unser größtes Hobby“ sagen beide und fügen hinzu: „danach kommt die Freude an unserem Leonberger Hund „Filou du Nimbus Big Band“, das dritte Tier dieser Rasse, das ebenfalls zahlreiche Auszeichnungen nach Hause brachte.

Gerne erzählen die Jubilare von ihren Wanderungen in Skandinavien, den Balearen oder den Kanaren. „Der Höhepunkt war die Besteigung des Teide in Teneriffa, der immerhin 3718 Meter hoch ist“, sagte Ingeborg Stein. Beide sind noch sehr aktiv. Ingeborg Stein gründete einst eine Mutter-Kind-Gruppe, heute leitet sie eine Seniorengymnastikgruppe und trainiert eine Gruppe, die sich mit Beckenbodentraining beschäftigt. Werner Stein arbeitet tageweise bei der SRH in Heidelberg, ist als Berufsausbilder und Ausbildungsleiter tätig. Seit 1977 ist er bei der IHK Rhein-Neckar als Prüfer für technische Berufe tätig. In Thailand und Brasilien war er im Bereich Ausbildungssysteme im Einsatz. Ihre goldene Hochzeitsreise führt sie wieder nach Teneriffa. diko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019