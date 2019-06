Deftige Spezialität findet viele Freunde

Seit über einem Jahrzehnt lockt der Kaninchen- und Geflügelzucht-Verein Ladenburg zu seinem Haxenfest Freunde der deftigen Spezialität mit gekochten und gegrillten Schweinshaxen. Angeboten werden u. a. auch frittierte halbe Hähnchen sowie Bratwürste. Auf der Getränkekarte fanden die Besucher auch allerhand erfrischende Getränke. Und das Wetter spielte am ersten Tag perfekt mit, so dass der Verein auch im Außenbereich seines Geländes Tische und Bänke aufstellte.

Das jährliche Haxenfest erfreut sich nicht nur bei den „Ladebergern“ großer Beliebtheit. Auch Vertreter befreundeter Vereine vom Kreisverband der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchter Mannheim, unter anderem aus Rheinau und Edingen, haben den Haxenfestbesuch in Ladenburg fest eingeplant. Seit zwei Jahren ist das Fest aufgrund der großen Nachfrage wieder zweitägig, ließ der 2. Vorstand Manuel Weichmann wissen.

Die beliebten Haxen sind ca. 1,2 Kilogramm schwer und werden rund 90 Minuten gegrillt. Auch dieses Jahr hieß es – wie in den Jahren zuvor – vor dem offiziellen Ende am Sonntagnachmittag „ausverkauft“.

Für die Kleintierzüchter ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch für Liebhaber anderer Speisen gesorgt ist. So zeigten sich die Frauen des Vereins als großartige Bäckerinnen. Sie offerierten über 20 Kuchen und Torten. Viele Besucher nahmen die Speisen mit nach Hause. Alls das bedeutet viel Arbeitseinsatz der Helfer um das Vorstandsteam Franz Olaf Singer (1. Vorstand) und Manuel Weichmann. Grillmeister Tarek und Jannik Singer sowie Sven Schuhmacher sorgten dafür, dass die Haxen gut gewürzt waren. Immer wieder wurden die Haxen von den Grillmeistern mit einer eigenen Würzmischung bestrichen.

Zum ersten Mal agierten die jungen Grillmeister ohne die Unterstützung und Tipps der „Altgrillmeister“. Besucher Hermann Vogler: „Die Haxe hat hervorragend geschmeckt, ein Lob an die Grillmeister“. Der Erlös wird für die Zucht, für die Instandhaltung der Anlage und für die Jugendarbeit verwendet. Manuel Weichmann: „Der Verein zeichnet sich auch durch eine gute Jugendarbeit aus. Jedes Jahr stellen die Jugendlichen erfolgreich aus. An der Kleintierzüchterarbeit interessierte Jugendliche sind gerne willkommen“. Am Ende des zweitägigen Haxenfests zogen die beiden Vorstände eine positive Bilanz. fase

