Den Weg zur Stadtkirchengemeinde 2030 mitgestalten

Nach drei Stunden Sitzung unter Corona-Hygienebedingungen stand der neue Vorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Mannheim. Nach der Wahl vor zwei Monaten konnte sich nun der auf fünf Jahre gewählte Pfarrgemeinderat der von Pfarrer Markus Miles geleiteten Seelsorgeeinheit konstituieren. Diese besteht aus den Pfarreien St. Bonifatius Friedrichsfeld, St. Andreas Neckarhausen, St. Aegidius Seckenheim und St. Bruder Klaus Edingen.

Die bisherige und auch neue Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Angelika Merkel, hieß 15 der 16 gewählten neuen Pfarrgemeinderäte im weitläufigen Saal des Seckenheimer Pfarrzentrums St. Clara willkommen. Außer den Gewählten, die jeweils eigene Tische mit Abstand zum nächsten hatten, fanden sich noch einige ehemalige Pfarrgemeinderäte und Gäste ein, um an dieser ungewöhnlichen öffentlichen Sitzung teilzunehmen.

Die Mitglieder des Gremiums, das aus allen Generationen und exakt zur Hälfte aus Frauen und Männern besteht, stellten sich nach einem geistlichen Auftakt einander vor und sprachen auch über ihre Erwartungen. Dabei war es einigen Räten wichtig, die Änderungen hin zur großen Mannheimer Stadtkirchengemeinde im Jahr 2030 mitgestalten zu können. Gewisse Befürchtungen waren dabei nicht zu verkennen.

Damit der Pfarrgemeinderat seine Aufgaben übernehmen kann, mussten die erforderlichen Positionen besetzt werden. Zur neuen und alten Vorsitzenden wurde in geheimer Wahl ohne Gegenkandidat Angelika Merkel (Seckenheim) gewählt. Ihr Stellvertreter wurde Michael Schwarz (Neckarhausen), Beisitzer sind Astrid Steins (Edingen) und Karin Lachnit (Friedrichsfeld). Damit sind im engen Vorstand wiederum alle vier Pfarreien vertreten.

Gewählt wurden auch die Repräsentanten der Seelsorgeeinheit zum Mannheimer Dekanatsrat, hierzu gab es fünf Kandidaten. Gewählt wurde das Edinger Doppel mit Astrid Steins und Claudia Hörner, die nun St. Martin in Mannheim vertreten werden. Ersatzdelegierter wurde Stuart Pfister aus Friedrichsfeld.

Festgelegt wurde, dass der Finanzausschusses, auch Stiftungsrat genannt, in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 15. Juli bestimmt wird. Neben Mannheims stellvertretendem Dekan, Pfarrer Markus Miles, er ist in diesem Gremium kraft Amtes vertreten, sollen von jeder Pfarrei zwei Mitglieder bestellt werden. Diese können durchaus auch sachkundige Katholiken und müssen nicht ausschließlich Pfarrgemeinderäte sein. Der bisherige Finanzausschuss bleibt bis zur Wahl im Amt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020