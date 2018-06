Der „Buena Vista Social Club“ eröffnet Filiale am Messplatz

Die Latin-Formation Lightshy wird beim Morgen-Jazz südamerikanischen Flair auf den Messplatz zaubern. © Lightshy

Einmal mehr sorgt der „Mannheimer Morgen“ in diesem Sommer zweimal für entspannte und musikalische Samstagmittag-Unterhaltung. Diesmal gastiert der Morgen-Jazz sowohl auf dem stimmungsvollen Messplatz in Edingen als auch dem lauschigen Ladenburger Marktplatz. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist wie immer frei. Eingeladen haben wir für diese Saison zwei Bands, die Nischen des Jazz in den

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2655 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018