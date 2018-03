Anzeige

Nach 12 Jahren legt der Vorsitzende des SPD Ortsverbandes Schriesheim Sebastian Cuny sein Amt nieder und rückt in die zweite Reihe. „20 Jahre lang, mehr als die Hälfte meines Lebens war ich in der Vorstandsarbeit tätig“, bemerkte der Scheidende und begründete den Rückzug vom ersten Platz in den zweiten mit persönlichen Gründen und mit mehr Zeit für seine Familie. „Der Entschluss ist mir schon sehr schwer gefallen“, gab er zu, doch er wird dem Ortsvorstand als stellvertretender Vorsitzender, Beirat und Kreisdelegierter treu bleiben. Seinem Nachfolger Axel Breilinger übergibt er einen erfolgreichen aktiven und kreativen sowie finanziell gut dastehenden Ortsverband, der auf hundert Mitglieder angewachsen ist. Bei seiner Wahl 2006 zum Vorsitzenden habe er sich zwei Ziele gesteck: Zum einen das Vertrauen in die eigene Stärke und zum anderen das Vertrauen in die SPD. Rückblickend sei ihm das gelungen. In seiner Laudatio hob Kreisrat Hans-Jürgen Krieger seine Verdienste um die Partei heraus. Er freue sich, dass Cuny dem Ortsverband auch weiterhin erhalten bleibe. Mitglied Fritz Köhler stellte den Antrag, ihm die Auszeichnung „bene meriter de re publica“ zu verleihen, was von der Versammlung einstimmig angenommen wurde.

Turbulentes Jahr

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Krieger auf ein turbulentes Jahr zurück. Dabei sprach er die Verluste bei der letzten Wahl und die langwierigen Koalitionsverhandlungen an und ermahnte, die Fehler in der Vergangenheit nicht mehr zu wiederholen. Was der SPD Ortsverband Schriesheim auf die Beine gestellt hatte, könne sich sehen lassen. Neben den traditionellen Aktivitäten, die Cuny als „Klassiker“ bezeichnete und zu denen die Veranstaltung zum 1. Mai, das rote Eck auf dem Straßenfest wie auch die Ferienspiele gehören, wurde „Neues“ mit aufgenommen wie das Frühstück für neue Mitglieder.

„Wir sind in Schriesheim, Altenbach und Ursenbach jeden Monat mit einer Veranstaltung aktiv und das ohne Sommerpause“, hob er hervor. In seinem Bericht als Fraktionsvorsitzender hob er heraus, dass die politische Gestaltungskraft innerhalb der Kommune deutlich größer gewesen sei, als das Wahlergebnis. Er kam auf den Antrag zu sprechen, der bei der Verwaltung eingereicht wurde und in dem gefordert wird, bei einer Wohnbebauung einen festen Anteil von 20 Prozent mietpreisgebundenen Wohnraum zu schaffen. „Für jeden Bauherrn, für den wir ein neues Baurecht schaffen, wird vorgeschrieben, dass ab fünf Wohneinheiten mindestens eine mietpreisgebunden entstehen muss“, lautete die Forderung. Viel Zeit wurde in die Jagdvergabe investiert sowie in eine verbesserte Schulbusverbindung in Altenbach. Man habe zudem die Räumlichkeiten der ehemaligen Post zur Materialnutzung für die Feuerwehr in die Diskussion geworfen.