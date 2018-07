Der Großsachsener Sherlock ermittelt

Anzeige

Für den Zuschauer ist das Geschehen noch einigermaßen verwickelt, daher klärt Kunz auf: Es beginnt mit Robert (Michael Herrmann), der per Annonce eine Frau kennengelernt hat, mit der er ein romantisches Wochenende im Gasthof verbringen will.

Was er nicht ahnt: Die Anzeige hat seine eigene Frau aufgesetzt. Und als er zur nächtlichen Stunde mit seinem Freund Ralf ankommt, ist dort alles dunkel. Sie steigen ein und stolpern über eine Leiche, die die folgenden chaotischen Geschehnisse in Gang setzt. Karl-Heinz Deppe spielt den schwulen Kumpel, und auch wenn er noch das Textbuch braucht, merkt man ihm die Freude an seiner tuntigen Rolle schon an.

Für Florian Otto ist das Stück die erste Erfahrung mit der Schauspielerei, doch auch seine Rolle, die des Dorfcasanovas und Machos Schorsch, ist dankbar. Er wird angehimmelt vom Zimmermädchen Liselotte (Martina Kalitz). Man kann sie sich lebhaft vorstellen in Kittelschürze und Schlappen, auch wenn im Moment noch nicht an Kostüme zu denken ist: Die Mannschaft hat dafür noch etwas Zeit, erst am 19. Oktober steht die Premiere an, weitere Aufführungen folgen am 20. und 21. in der Alten Turnhalle Großsachen.

Dieter Korsch, mit 85 Ältester in der Runde, hat bereits einen exakten Plan gezeichnet als Basis für sein Bühnenbild.

Daneben spielt er noch einen Briefträger, der mit der Wirtin (Michaela Striefler) anbandelt. Martin Bahr, Petra Mayer, Rebecca Frohn, Souffleuse Christiane Otto und Tontechniker Christian Mayer vervollständigen die Gruppe, die zudem in Sachen Bewirtung unterstützt wird: Weil Schnitzel, Weißwürste, Käseteller und Fischbrötchen im Stück vorkommen, werden auch die Zuschauer damit verwöhnt; mal übernehmen die Sänger, mal der Reiterverein und am dritten Abend die Großsaasemer Buwe die Küche.

Und weiter geht´s mit Leiche und Ermittlungen: Ist sie in der Truhe, auf die Ralf mit flottem Hüftschwung springt? Ist sie in Lieselottes Schrank? Oder gibt es sie am Ende gar nicht? Eins steht fest: Ermittler Eugen bleibt dran.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018