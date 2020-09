Derzeit noch 82 Infizierte

Von Samstag bis Montag hat es im Rhein-Neckar-Kreis 35 neue Corona-Fälle gegeben. Wie das Landratsamt am Montag meldete, sind darunter 17 Personen, die sich in einer Neulußheimer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Das Ergebnis gehe auf eine freiwillige Testung Ende vergangener Woche zurück. Am Dienstag, 22. September, sollen die weiteren Bewohner getestet werden. Alle 38 Personen dort befänden sich in Quarantäne, schreibt die Behörde.

Insgesamt haben sich seit Anfang März im Rhein-Neckar-Kreis 1550 Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt, 1428 davon gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt seit Anfang Juni unverändert bei 40. Somit sind aktuell noch 82 der positiv getesteten Personen infiziert und deshalb in Quarantäne. Sie verteilen sich auf die folgenden Kommunen: Angelbachtal (3), Bammental (1), Dielheim (1), Dossenheim (6), Eberbach (5), Edingen-Neckarhausen (1), Eppelheim (4), Heddesheim (1), Helmstadt-Bargen (2), Hemsbach (1), Ketsch (1), Laudenbach (1), Leimen (6), Malsch (1), Meckesheim (1), Mühlhausen (2), Neckargemünd (1), Neulußheim (17), Nußloch (1), Oftersheim (1), Reilingen (1), Sandhausen (4), Schriesheim (2), Sinsheim (6), St. Leon-Rot (2), Weinheim (3), Wiesloch (7). agö

