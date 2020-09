Deutschland sucht das Endlager - Atommüll auch in Biblis

Biblis.Deutschland sucht für seine atomaren Altlasten aus Kraftwerken einen geeigneten Platz für ein Endlager. In einem ersten Schritt soll an diesem Montag ein Zwischenbericht die Suche nach einem möglicherweise geeigneten Standort schon einmal einschränken. Auch im hessischen Biblis liegt strahlender Müll aus Reaktoren. Dem hessischen Umweltministerium zufolge lagern auf dem Kraftwerksgelände 102 Castoren mit radioaktivem Material. Ein halbes Dutzend soll in den kommenden Monaten aus der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield hinzukommen. Biblis produziert indes keinen neuen Atommüll mehr. Die beiden Kraftwerksblöcke des früher einzigen Atomkraftwerks im Bundesland werden seit 2017 zurückgebaut.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.09.2020