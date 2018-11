Die Seckenheimer werden vorerst weiter mit Umleitungen im Ortskern leben müssen. Wie die Stadt Mannheim mitgeteilt hat, wurde die Genehmigung für den Baukran inmitten der Rastatter Straße, der ihre Komplettsperrung verursacht, erneut verlängert – zum vierten Mal in Folge, diesmal bis Mitte Dezember.

Wegen des Baus eines Privathauses in der Seckenheimer Hauptstraße an der Ecke zur Rastatter Straße ist diese seit Mitte September 2017 gesperrt. Für die Anwohner brachte dies massive Belastungen; da etwa die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Straße einfuhren, wurde es für die Anwohner nötig, ihre Mülltonnen am Ende der Straße aufzustellen. Vor allem für Ältere war dies kaum zu bewältigen, die schweren Tonnen über Dutzende von Metern zu ziehen.

Die Sperrung währt nun schon länger als ein Jahr. „Wie lange halten Sie diese Behinderung für die Bewohner aufrecht?“, fragte Anwohner Andreas Hänssler daher am 9. November per Mail bei der Stadt nach. „Was muss geschehen, dass Sie diesem unverschämten Unsinn endlich ein Ende bereiten? Es gibt vermutlich inzwischen keine Ausrede mehr, um diesen Kran zu rechtfertigen.“

Nur Bodendecke fehlt noch

Doch da irrte sich der Anwohner. „Diesmal kam dem Bauherrn die Verlegung des Hausanschlusses in die Quere“, antwortete Klaus Eberle, Chef des städtischen Fachbereiches für Sicherheit und Ordnung, dem erbosten Bürger in seinem Schreiben vom 12. November.

„Für diese Verlegung mussten Teile des Gerüsts abgebaut werden, so dass die eigentlichen Bautätigkeiten am Haus nicht fortschreiten konnten. Dies hatte der Bauherr in dieser Form nicht einkalkuliert“, so Eberle. „In diesem Zusammenhang musste die verkehrsrechtliche Genehmigung nochmals bis Mitte Dezember verlängert werden. Danach wird die letzte Bodendecke betoniert und eingebracht“, erklärte er.

Diese Antwort stellte Hänssler „in keiner Weise zufrieden“, wie er Eberle schrieb: „Die ganze Angelegenheit ist einfach nur entsetzlich peinlich.“

Das finden auch die Stadträte.„Es ist eine Unmöglichkeit, eine für die Erschließung so wichtige Straße ein Jahr lang geschlossen zu halten“, kritisiert Stadträtin Marianne Seitz (CDU): „Die Verwaltung hätte mit dem Bauherrn ernster reden müssen. Doch zumindest jetzt sollte sie das endlich tun“, fordert sie.

„Nach meiner Auffassung muss die Stadt nun in die Pflicht genommen werden und rechtlich prüfen lassen, ob man dem Bauherrn Auflagen machen kann, die bei Nichteinhaltung wirkungsvolle finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen“, fordert SPD-Stadtrat Ralph Waibel. Auf seine Initiative kam es im Sommer zu einem Vorort-Termin, bei dem zumindest die Übernahme der Müllgebühren durch den Bauherrn erreicht wurde: „Idealerweise müsste es für die Anwohner eine Form der Entschädigung geben“, mahnt er.

Anfangs war der Abschluss der Maßnahme für Ende 2017 angekündigt. Doch noch im April 2018 war kein Ende in Sicht. Vielmehr wurde die Aufhebung der Sperrung von der Stadt nunmehr „für Ende April, spätestens Ende der ersten Maiwoche“ avisiert. Doch auch diese Frist ging ins Land, während der Kran blieb.

Erneut kam es zu einer Verzögerung, „mussten wir entscheiden, die Zeitspanne der Kranaufstellung und der Vollsperrung noch einmal bis Anfang August zu verlängern“, so Klaus Eberle damals zum „MM“.

„Erneut größere Verzögerungen“

Doch auch die August-Frist verging, ohne dass der Kran verschwand. „Es ergaben sich für den Bauherrn erneut größere Verzögerungen beim Rohbau, so dass sich auch alle nachfolgenden, notwendigen Bautätigkeiten zeitlich verschoben“, erläuterte Eberle dem „MM“ wiederum im September und ging damals „von Mitte Oktober“ als dem Zeitpunkt für das Ende der Baumaßnahme aus. Doch auch daraus wurde ja nichts.

„Gleich, wie man die Situation bewertet und wen man als Verantwortlichen ausmacht“, meint Stadtrat Waibel: „Das Haus wird wohl nun fertiggestellt werden müssen.“

