Die meisten Weizenkörner landen in der Futterkrippe

Der Winterweizen ist gemäht und gedroschen, die Sommergerste braucht noch ein paar Tage. Die Getreideernte in der Region läuft, doch von hochsommerlicher Hektik kann keine Rede sein. „Es läuft relativ entspannt“, sagt Ortslandwirt Georg Koch aus Edingen-Neckarhausen, und seine Kollegen in der Region bestätigen das.

Sommerliche Hitze mit 40 Grad und mehr gibt es in diesem Jahr zum Glück bislang nicht. Der Klimawandel ist auf den Feldern trotzdem spürbar. „Es regnet immer weniger“, klagt Karlheinz Spieß aus Schriesheim: „Das Land ist viel zu trocken.“ Gleichwohl sei die gerade abgeschlossene Weizenernte durchschnittlich verlaufen. Für den Winzer und Bauern steht trotzdem außer Frage: „Wir müssen uns den Wetterkapriolen stellen.“ Dabei denkt er durchaus quer: „Vielleicht sollte man in Zukunft Südfrüchte anbauen.“ Also gibt es womöglich bald Bergsträßer Bananen? Spieß lacht.

„Bei uns ist die Ernte schon gelaufen“, berichtet Rupert Bach aus Heddesheim. Ein nasses Frühjahr und ein nicht sehr dichter Stand der Halme hatten ihn Schlimmes befürchten lassen, doch am Ende lag der Ertrag im Schnitt und damit besser als erwartet: „Wir sind noch ’mal mit einem blauen Auge davongekommen.“ Seinen Winterweizen liefert er wie sein Schriesheimer Kollege Spieß an die Raiffeisen-Genossenschaft in Mannheim.

Quinoa ein Nischenprodukt

„Es gibt kaum noch Mühlen, bei denen wir die Ernte abliefern können“, bedauert Holger Koch aus Edingen. Bis vor ein paar Jahren nahm eine in Mannheim noch die Körner ab, doch dort wird jetzt allenfalls verladen. Aktuell gebe es gerade noch eine Mühle bei Eberbach und eine in der Pfalz.

Dass aus dem Weizen, der zwischen Neckar und Bergstraße reift, am Ende Brot gebacken wird, ist deshalb eher unwahrscheinlich. Die meisten Körner verfüttern die Landwirte an ihre Tiere oder liefern sie für die Futtermittelindustrie ab. Nur ein kleiner Teil seiner Ernte landet in der Seifert-Mühle in Schönbrunn-Allemühl. Von hier bezieht Koch das Mehl für seinen Hofladen.

Vor drei Jahren hat der Landwirt mit dem Anbau von Quinoa begonnen. Die kleinen federleichten Körner sind im Trend, weil sie als „Superfood“ gelten und vor allem bei Vegetariern und Veganern gefragt sind. „Das wird jedes Jahr mehr“, verrät Koch, relativiert aber zugleich: „Quinoa ist und bleibt ein Nischenprodukt.“ Dabei hat sich die Anbaufläche in seinem Betrieb innerhalb von drei Jahren verzehnfacht. Mit rund zehn Hektar macht das aber nur etwa ein Zehntel seiner Äcker aus.

Der Winterweizen ist inzwischen eingebracht. Die Ernte übernimmt übrigens ein Lohnunternehmer aus Aglasterhausen für die Landwirte. Mit seinem großen Mähdrescher kommt er aus dem kleinen Odenwald an die Bergstraße, um nach getaner Arbeit wieder in der Heimat zu mähen und zu dreschen. „Bei uns ist das Getreide rund zwei Wochen früher reif“, erklärt Holger Koch. Ein Umstand, der die besondere Form der Zusammenarbeit schon vor rund 50 Jahren aufkommen ließ. So kann der Dienstleister seine großen Maschinen insgesamt länger und damit wirtschaftlicher einsetzen.

Während er nun also wieder in der Heimat ernten kann, warten die Bauern hierzulande auf die nächste Runde. Die Sommerbraugerste steht an. Erst gab es zu viel Regen, dann zu wenig, und ein langer kalter Ostwind trocknete die Böden aus, wie Holger Koch erläutert. 60 bis 70 Prozent des Getreides sei reif, der Rest aber noch nicht. Nach dieser schleppenden Entwicklung müssen sich die Bauern nun in Geduld üben. „Da muss man warten, bis die letzte Ähre reif ist“, erklärt der Edinger Ortslandwirt Georg Koch. Würde man die Ernte zu früh einfahren, wäre die Restfeuchte über dem kritischen Wert von 14,5 Prozent. Dann könnten die Körner im Silo schimmeln und verderben.

Mehrere dieser Silos stehen übrigens ebenfalls in der Region, bei Klingmalz in Edingen. Dorthin liefern die Landwirte ihre Braugerste und zum Teil auch Weizen. Hier wird es zu Malz für Brauereien verarbeitet. Was am Ende dabei herausspringt, wird sich zeigen. Beim Winterweizen steht dagegen schon jetzt fest: Die Erlöse sinken. „Der Preis hat sich gerade wieder nach unten bewegt“, erklärt Rubert Bach aus Heddesheim. 165 Euro pro Tonne wird er vermutlich erhalten. Das sind noch keine 17 Cent pro Kilo, während der Verbraucher im Laden für ein Kilo Mehl im Schnitt rund einen Euro zahlt.

Selbst für ihre Produkte aus biologischem Anbau bekommen die Landwirte kaum mehr. „Mein Cousin ist Biolandwirt“, erzählt Holger Koch. Für seinen Roggen zahle man ihm gerade mal 20 Euro je Tonne mehr als seinen Kollegen vom konventionellen Landbau. Normalerweise müsste er das Doppelte bekommen“, erklärt Koch: „Das ist einfach unfair.“ Denn damit könne der Biobauer nicht überleben. Der Ertrag je Hektar Anbaufläche liegt im konventionellen Anbau übrigens bei acht bis zehn Tonnen Weizen.

Getreide bleibt Schwerpunkt

Getreide macht trotz allem noch immer den Löwenanteil dessen aus, was auf den Äckern der Region wächst. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes (Stand 2016) lagen Weizen, Gerste, Roggen und andere Sorten in Edingen-Neckarhausen bei 70 Prozent, in Heddesheim waren es immerhin etwas mehr als 60 Prozent. Nur in Schriesheim ist die Anbaufläche von Getreide deutlich zurückgegangen, auf zuletzt nur noch etwas mehr als 40 Prozent.

