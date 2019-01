Die Region versteht zu feiern

„Mathaisemarkt und Worschdmarkt, Altstadtfeschd und Kerwe – mir Kurpfälzer leewe gern, bevor mer sterwe.“ Was Bloomaul Hans-Peter Schwöbel in wohlgereimten Worten formuliert hat, bestätigt sich auch beim Blick auf den Veranstaltungskalender für das Jahr 2019. Wir haben schon einmal einen Blick darauf geworfen.

Edingen-Neckarhausen: Mit dem Fest der Kulturen am 17. März beginnt der Reigen der Veranstaltungen in der Pestalozzi-Halle. Der Sommertagszug zieht am Sonntag, 7. April, durch den Ortsteil Edingen. Der frisch fusionierte Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen feiert seinen 160. Geburtstag mit einem Fest am 2. Juni und einem Konzert am 24. November. Das zweitägige Gemeindefest „Rund ums Schloss“ in Neckarhausen steigt am 13. und 14. Juli. Filmspaß im Schlosshof unter freiem Himmel gibt es am 26. Juli beim Benefiz-Open-Air-Kino. Das Edinger Backfischfest findet am 17. und 18. August bereits zum 67. Mal statt. Am ersten Wochenende im September feuert Neckarhausen seine Kerwe, am ersten Wochenende im Oktober ist Edingen dran.

Friedrichsfeld: Wichtigstes Fest in dem kleinen Mannheimer Stadtteil ist die Kerwe. Sie wird im Jahr 2019 vom 19. bis 21. Oktober gefeiert.

Hedddesheim: Schon am 19. und 20. Januar eröffnet die Gemeinde mit dem „Heddesheimer Eiszauber“ auf der Kunsteisbahn den Veranstaltungsreigen des neuen Jahres. Nur wenige Tage später, am 25., sind die Spitzklicker im Bürgerhaus. Der eingangs zitierte Kabarettist Hans-Peter Schwöbel kommt am 2. April. Der große Sommertagszug schlängelt sich in diesem Jahr am Sonntag, 7. April durch den Ort. Den sommerlichen Veranstaltungshöhepunkt bildet das „Dorffeschd“ am 20. und 21. Juli. Auf drei Bühnen im Ortskern werden Livebands spielen. Livemusik gibt es auch am 3. August beim großen Sommerfest am Badesee. Traditionell am dritten Oktober-Wochenende, 19. und 20., steigt rund um Rathaus und Bürgerhaus die Kerwe. Nochmals groß gefeiert wird auf dem Dorfplatz beim Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 1. Dezember.

Hirschberg: In der Fusionsgemeinde wird quasi immer doppelt gefeiert – nämlich in den beiden Ortsteilen Leutershausen und Großsachsen. Terminlich festgeschrieben sind derzeit erst die beiden großen Feste in Leutershausen: das Heisemer Straßenfest vom 5. bis 7. Juli und die Heisemer Storchekerwe vom 20. bis 22. September. Eingeläutet wird 2019 durch den Neujahrsempfang der Gemeinde am 13. Januar.

Ilvesheim: Die Ilvesheimer können sich erneut auch auf liebgewordene Großveranstaltungen freuen. So wie etwa auf das Gastspiel der Dusche. Das Mannheimer Kabarett gastiert am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Auf dieser Bühne steht die Aurelia-Theatergruppe am 30. und 31. März sowie am 6. und 7. April. Das 25. Jubiläum zwischen Ilvesheim und seiner französischen Partnergemeinde Chécy wird gewürdigt. In der Zeit vom 30. Mai bis 2. Juni befinden sich Ilvesheimer zum Feiern an der Loire. Unterdessen tischt der Angelsportverein Delikatessen auf. Das Insel-Fischerfest steht vom 31. Mai bis 3. Juni auf dem Veranstaltungsprogramm. Handballer messen sich vom 28. bis 30. Juni im Neckarstadion: erst bei der Ortsmeisterschaft, dann beim Neckar-Cup. Der Fußball rollt beim internationalen Vetter-A-Junioren-Turnier vom 19. bis 21. Juli. Das Scheunenfest lockt vom 26. bis 28. Juli in die Berthold’sche Scheune. In der Schlossstraße tobt wieder die Kerwe. Vom 23. bis 26. August laden Vereine und Schausteller zur großen Sause ein. Comedian „Chako“ Habekost gibt am 19. Oktober ein Gastspiel in der Mehrzweckhalle.

Ladenburg: Die 8. „Ladenburger Gartenlust“ bietet von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, auf dem Gelände des Rosenhofs und der Baumschule Huben an 200 Ständen Pflanzenspezialitäten, Gartenmöbel, Designermode, Schmuckunikate sowie Kunst für Haus und Garten. Die 3. „Ladenburger Literaturtage“ locken von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, Lesefreunde an besondere Orte in der Stadt. Zu den sportlichen Höhepunkte des Sommers zählt die 15. Auflage der Paddelregatta „Drachen im Fluss“ von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, sowie das Triathlon-Festival mit rund 1700 Teilnehmern. Letzteres jährt sich am Samstag, 20. Juli, bereits zum 25. Mal. Nach der erfolgreichen Premiere 2018 findet von Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag 22. Juli, das 2. Internationale Wala-Filmfestival an verschiedenen Spielorten statt. Das Altstadtfest lockt am zweiten Wochenende im September viele tausend Besucher in die Stadt.

Schriesheim: Die Schriesheimer steuern mit ihrer größten Veranstaltung das größte Fest der Region bei: den Mathaisemarkt. In diesem Jahr beginnt er wegen der Fasnacht nicht am traditionellen Termin, dem ersten März-Wochenende, sondern eine Woche später, also am 8. März. Ab dann wird aber kräftig gefeiert, und zwar bis 17. März, wobei der Festumzug am 10. März den Höhepunkt bildet. Zweitgrößtes Fest ist die Kerwe mit Straßenfest vom 7. bis 9. September. Die Kerwe im Stadtteil Altenbach wird vom 3. bis 6. Mai gefeiert. Jazz-Fans der gesamten Region freuen sich auf das Open-Air-Festival „Schriesheim jazzt“ am 6. Juli. Wichtigstes Vereinsjubiläum ist das 100-jährige Bestehen des Fußballclubs SV 1919; der Reigen der Jubiläumsveranstaltungen beginnt mit dem Festbankett am 19. Januar.

Seckenheim: Mannheims Stadtteil Seckenheim kann vor allem zwei große Feste aufweisen, die Besucher aus der gesamten Region in den Vorort locken: Die Kerwe und das Straßenfest. Die Kerwe wird vom 19. bis 22. Oktober gefeiert – mit dem Fest-Sonntag 20. Oktober als dem großen, traditionellen Höhepunkt. Das Straßenfest im ältesten Teil Seckenheims steht am 29. und 30. Juni an.

