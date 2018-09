Der Garten am Pausenhof hat eine große Bedeutung für die Merian-Realschule (MRS) in Ladenburg. Denn dieses gehegte und gepflegte Fleckchen Erde stellt in vielerlei Hinsicht tiefe Bezüge her. Da sind sich alle einig, die am Samstag zur sechsten Auflage der regionalen Freiwilligenaktion „Wir schaffen was!“ zusammenkommen.

„Unser Schulgarten ist wichtig für ein ganzheitliches Lernen, das eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schlägt“, erklärt Rektorin Edeltrud Ditter-Stolz, die wie Lehrer, Eltern, Schüler und etliche „Ehemalige“ zu Grabgabel, Spaten und weiteren Werkzeugen greift.

Zu erledigen sind: Beete säubern, Einfassungen erneuern sowie Rückschnittarbeiten. Gärtnermeister Markus Wolf weiß, was zu tun ist. Er stellt auch einen Transporter für das Schnittgut zur Verfügung. „Mein Sohn besucht die Schule, da biete ich sehr gerne Hilfe an“, sagt Wolf. „Unser jüngerer Bruder ist Merianer, und wir haben uns hier als Schülerinnen wohlgefühlt“, erklären die Heddesheimer Geschwister Angelina, Janine und Larissa Geisinger ihre Motivation.

Auch Schüler Firat Günes sieht den sozialen Aspekt: Für den 16-jährigen Ladenburger symbolisiert die Gartenarbeit „die Schule im Kleinen, weil man sich im Team einbringt und hilft.“ Ihr Sozialprofil macht die MRS für Firat zu einer „guten Schule“, an der das Handy ausgeschaltet bleibe und das „Ulvaeus“-Programm Mobbing bekämpfe.

Wie sich Gartenarbeit und Unterricht befruchten, erläutert Biologie-, Englisch- und Kunstlehrer Thorsten Gerritzen.: In den Fächern „Alltag, Ernährung, Soziales“ (AES) und „Biologie, Naturphänomene, Technik“ (BNT) lasse sich im Schulgarten vieles anschaulicher vermitteln. Technik-Kollegen wie der teilnehmende Uwe Schäfer leiteten Jugendliche beim Anfertigen von Beet-Einfassungen an.

In Bildender Kunst entstünden Objekte wie Vogelscheuchen. Zum Hineinschnuppern in die „Schulgarten AG“ betreue jede fünfte Klasse ihr eigenes Beet. Und dank eines selbstgebauten „Hotels“ für Wildbienen, die nicht stechen, aber Nutzpflanzen bestäuben, sei das Ganze auch noch ökologisch wertvoll.

„Absolut sinnvoll“ ist der Schulgarten für Chemielehrerin Dominique Eckert, und das nicht nur, weil sie im Unterricht aus Kräutern Kosmetik herstellt: Sie sieht in der Gartenarbeit auch die Chance, Flüchtlingskinder besser zu integrieren, wenn sie sich handwerklich beweisen können.

Ex-Referendarin Sabrina Müller, die heute an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried unterrichtet, kehrt für den Aktionstag an die MRS zurück: „Ich war hier so glücklich, dass ich mich über jede Gelegenheit freue, wieder vorbei zu schauen.“ pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018