„Die Welt wird nach Corona eine andere sein“

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieser Ausspruch wird bekanntlich Martin Luther zugeschrieben. Zwar denken auch in Zeiten von Corona die wenigsten an den Weltuntergang aber das Zitat verdeutlicht, dass die christliche Botschaft auch eine Botschaft der Hoffnung ist. Gerade jetzt, wo die Menschen weitgehend auf sich selbst beschränkt sind, und nicht wissen was die nächsten Tage, die nächsten Wochen bringen werden, kann der christliche Glaube ein Anker sein. Wir sprachen mit dem Edinger evangelischen Pfarrer Bernd Kreissig und dem Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim, Pfarrer Matthias Stößer, über den veränderten Kirchenalltag, aber auch über Zuversicht, Halt und Solidarität.

„Die Welt wird nach der Corona-Pandemie eine andere sein“, davon ist Pfarrer Kreissig überzeugt. Es wird seiner Auffassung nach zu einem Umdenken kommen und sich nicht mehr alles um Wachstum, Geschwindigkeit und Gewinn drehen. „In Deutschland stehen wir vergleichsweise noch gut da, wir können nur hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen greifen und jeder Einzelne von uns seinen Beitrag zum großen Ganzen leistet, indem er die Vorgaben befolgt“, betont der Geistliche. Er selbst stelle sich noch auf die neue Situation ein und wolle versuchen auch medial präsenter zu werden. Denn im Kirchenalltag hat sich vieles geändert.

Die Gottesdienste sind bis zum 15. Juni erst einmal ausgesetzt. Taufen und Trauungen finden nicht statt. Die Konfirmation, die im Mai stattfinden sollte, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. „Aber sie wird auf jeden Fall nachgeholt, die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind eine ganz tolle und engagierte Truppe. Ich freue mich schon auf den Tag an dem sie vor dem Altar stehen“, versichert Kreissig.

Das Einzige was noch stattfindet, sind Beerdigungen, aber auch hier sorgt Corona für weitgehende Einschränkungen. Maximal zehn Personen können an der Zeremonie teilnehmen. Die Verabschiedung findet am offenen Grab statt, die klassische Trauerfeier in der Friedhofskapelle entfällt. Diese Bestimmungen gelten für alle Konfessionen.

„Fällt auch Ostern in diesem Jahr gewissermaßen aus?“ „Nein, auf gar keinen Fall, gerade dieses Fest hat doch etwas Symbolisches, die Auferstehung Jesu und damit der Sieg des Lebens über den Tod werden wir im Gedanken vereint feiern, auch wenn wir räumlich getrennt sind“, betont der Pfarrer und fügt an: „Wer glaubt der findet Hoffnung, Solidarität und Zuversicht.“

Einkaufsdienst in Planung

Auch ganz praktische Dienste will man seitens der evangelischen Kirchengemeinde Edingen praktizieren. „Wir sind gerade dabei einen Einkaufsdienst für Ältere zu organisieren, wer mithelfen will, kann sich ebenso an mich wenden, wie diejenigen die Hilfe benötigen.“ Am besten per E-Mail: bernd.kreissig@kbz.ekiba.de oder telefonisch: 01525/9 83 76 46.

„Wenn man bedenkt, dass ich vor knapp zwei Wochen noch Gottesdienste gehalten habe, dann ist das jetzt ein ganz tiefer Einschnitt“, räumt auch der Leiter der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim, Pfarrer Matthias Stößer ein. In seinen 30 Amtsjahren habe es kein vergleichbares Ereignis gegeben uns selbst im Krieg seien die Kirchen ja Orte der Zuflucht und der Hoffnung gewesen. Jetzt gelte es Abstand zu halten, um miteinander besser durch diese Krisenzeit zu kommen. Zunächst sei noch angedacht gewesen, die Erstkommunion, der Weißen Sonntag, eventuell in kleinen Gruppen zu feiern, aber dieser Gedanke habe sich im Hinblick auf die Ausgangsbeschränkungen selbst erledigt.

„Das ist auch besser so, die Menschen wollen solche Feste im Kreise ihrer Familien und Freunde feiern, und dazu ist jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt“, weiß der Geistliche. Brautpaare, die im Mai oder Juni heiraten wollten, hätten von sich aus die Termine abgesagt. „Die Ungewissheit ist zu groß, niemand kann für den großen Tag planen, das ist den Leuten einfach zu riskant“, erklärt der Pfarrer. Zumal auch keiner wisse, wann wieder Gottesdienste stattfinden könnten. Gottesdienste im Internet oder Fernsehen stellten zwar einen Ersatz dar, aber sie könnten natürlich nicht die menschliche Nähe ersetzen. „Da fehlt schon was, aber das ist jetzt nicht zu ändern“, gesteht der Geistliche.

„Der Herr lässt uns nicht im Stich“

Um den Zusammenhalt der Gemeinde in dieser schweren Zeit zu fördern habe Gemeindereferentin Silvia Streun einen Familienbrief auf den Weg gebracht. Auch die beiden Gotteshäuser St. Gallus in Ladenburg und St. Remigius in Heddesheim sind tagsüber zum stillen Gebet geöffnet. Wer mit ihm telefonieren wolle und Zuspruch brauche könne sich an die beiden Pfarrämter wenden, lässt der Pfarrer wissen. „Der Herr lässt uns nicht im Stich, wir kommen da gemeinsam durch“, ist Matthias Stößer überzeugt.

Auf seine wöchentliche Radtour nach Hemsbach zu seinen hochbetagten Eltern verzichtet er jetzt aber lieber: „Ich hatte ja noch vor nicht allzu langer Zeit mit vielen Menschen Kontakt, da will ich nichts einschleppen. Gott sei Dank kümmern sich meine Schwestern um die beiden.“

