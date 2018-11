Diebe stehlen Schmuck

Bei zwei Wohnungseinbrüchen haben noch unbekannte Täter in Ladenburg Beute gemacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereigneten sich beide Taten am Donnerstag. Im ersten Fall verschafften sich die Kriminellen zwischen 7.45 Uhr und 18 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Wichernstraße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Innern durchsuchten sie die gesamten Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Armbanduhren im Wert von über 1000 Euro gestohlen.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Zeit von 17.30 Uhr bis Mitternacht in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Steg“. Der oder die Täter brachen gewaltsam eines der Fenster auf und durchsuchten im Haus Schränke und Schubladen, wobei ihnen Gold- und Silberschmuck sowie acht Armbanduhren in die Hände fielen. Der Wert der Beute sowie der Sachschaden ist laut Polizei bislang noch nicht beziffert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 zu melden. red

