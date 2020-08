Dieter Kegelmann ist jetzt „Kantor“

Gut besucht war der Ehrungs-Gottesdienst für Dieter Kegelmann, der auf sechs kirchenmusikalische Jahrzehnte zurückblicken kann. Abgehalten wurde dieser im Skulpturenpark beim Regine-Kaufmann-Haus, gestaltet durch Pfarrerin Anna Paola Bier. Entsprechend der Hygiene- und Schutzregeln der Landeskirche war eine Anmeldung auch für diesen Open-Air-Gottesdienst nötig. Etliche evangelische Christen fanden dennoch den Weg nach Ilvesheim-Nord, wo im Rahmen der Feier wieder einmal der Kirchenchor zum Einsatz kommen durfte.

Unter der Leitung von Alexander Albrecht wurde mehrstimmig zunächst der Psalm 91, 11, „Denn er hat seinen Engeln“, vorgetragen, ehe zum Abschluss das irische Segenslied „Mögen sich die Wege“ folgte. Hannah Kühn konnte mit ihrem feinen Geigenspiel zur frohen Stimmung beitragen. Die Gemeindelieder „Geh aus mein Herz und suche Freud“ sowie „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, begleitete Dieter Kegelmann, der im Mittelpunkt der Feier stand, an der Orgel selbst.

Kegelmann(Jahrgang 1937) war 1960 nach Ilvesheim gekommen und trat seinen Dienst als Organist noch in der alten evangelischen Kirche an, die heute die Gemeindebücherei beherbergt. Zugleich begann er an der Ilvesheimer Schule, die er von 1992 bis 2002 auch leitete, als engagierter Lehrer und Rektor, beliebt auch ob seines pädagogischen und musikalischen Vermögens. Insofern ist Dieter Kegelmann seit sechs Jahrzehnten Bestandteil nicht nur der evangelischen Gemeinde.

An diesem Sonntag aber wurde er ob seiner herausragenden Leistung als Kirchenmusiker in der evangelischen Gemeinde Ilvesheim mit dem Ehrentitel „Kantor“ gewürdigt. Gerne hätte die Gemeinde mit einen feierlichen Gottesdienst und einem Fest für diese 60 Jahre Engagement gedankt, aber das hatte Corona bislang verhindert. Immerhin war es möglich, ihm jetzt die von Oberkirchenrat Matthias Kreplin und dem stellvertretenden Landeskirchenmusikdirektor Johannes Michel unterzeichnete Urkunde in diesem sommerlichen Rahmen zu überreichen.

40 Jahre Chor geleitet

Greta Bläß, Sängerin im Kirchenchor, Margarete Kaibel, langjährige Kirchenälteste sowie ebenfalls Sängerin im Chor, den Kegelmann bis 2017 über 40 Jahre geleitet hatte, sowie Pfarrerin Anna Paola Bier gratulierten im Auftrag von der Landeskirche und der Gemeinde Ilvesheim dem Organisten mit Worten des Dankes.

„Kantor“ Kegelmann erinnerte in seiner Ansprache an die ersten Jahre in Ilvesheim mit dem Neubau der Kirche samt neuer Orgel und räumte unumwunden ein, dass er sich in der Gemeinde von Beginn an in Schule und Kirche wohlgefühlt habe. Er dankte allen Wegbegleitern und erklärte unter dem Beifall der Gottesdienstteilnehmer, dass er nach wie vor Freude an seiner Aufgabe habe und diese gerne noch weitere Jahre erfüllen möchte.

