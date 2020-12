Digitaler Adventskalender lockt mit vielen Gewinnen

Ludwigshafen.Mit der Aktion „Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ‘Dehääm´ 2020“ und einem digitalen Adventskalender reagieren Lukom und Marketing-Verein auf die Absage von Weihnachtsmarkt und Winterzauber. Ab heute wird täglich auf der Facebookseite des Stadtmarketings ein digitales Türchen des Adventskalenders in Form eines Gewinnspiels geöffnet. Dabei werden insgesamt 100 Pakete „Weihnachtsmarkt ‘Dehääm´2020“ verlost. Hinzu kommen Präsente und Gutscheine von Mitgliedern des Marketing-Vereins. Zum Auftakt verlost die Lukom 50 Pakete in der Nikolaus-Edition. Zudem werden die Pakete für 25 Euro in der Tourist-Info am Berliner Platz angeboten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020