Digitales auf Agenda

Im Ilvesheimer Gemeinderat steht am Donnerstag, 24. Oktober, ein Antrag der CDU zum Thema Digitalisierung zur Abstimmung. Wie aus der Vorlage hervorgeht, streben die Christdemokraten in der Inselgemeinde eine Zukunftswerkstatt an. Die Fraktion hatte in der vergangenen Gemeinderatssitzung einen Antrag eingereicht.

Die Christdemokraten wollen, dass der Gemeinderat das Folgende beschließt: „Unter der Leitung der Verwaltung möge eine Zukunftswerkstatt Digitalisierung einberufen werden, mit dem Ziel über einen Bürgerbeteiligungsprozess eine kommunale Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, die auf Ilvesheim zugeschnitten ist und den Bedürfnissen vor Ort entspricht“. Für die CDU ist die Digitalisierung „eines der großen Themen unserer Zeit.“ Davon würden nahezu alle Bereiche unseres Lebens betroffen. Als Gemeinde könne man sich dieser Entwicklung nicht verschließen, ohne abgehängt zu werden, argumentieren die Christdemokraten.

Die CDU schlägt vor, die finanzielle Verrechnung des Projektes über die Haushaltsstellen „Organisation und EDV“ sowie „Steuerung“ abzuwickeln. Die Verwaltung plädiert hingegen dafür, über die Stelle „Lokale Agenda“ laufen zu lassen. Im diesjährigen Haushalt seien bisher keine Mittel vorgesehen. Sie müssten gegebenenfalls im nächsten Jahr eingeplant werden. neu/tge

