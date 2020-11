Diskussion um Nachhaltigkeit auf EU-Ebene

Mannheim.„Welche Rolle spielt die Sozialwirtschaft beim Aufbau einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Wirtschaft?“ Diese Frage steht im Zentrum, wenn an diesem Donnerstag in Mannheim mit dem „Road to Mannheim-Event“ eine zweitägige Veranstaltung zum „European Social Economy Summit“ beginnt. Er soll im Mai 2021 in Mannheim stattfinden. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Peter Kurz wird der EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit, per Videobotschaft einen Impuls geben. Auch wenn die Veranstaltung digital stattfindet, bleibt das „Mannheimer Gefühl“ erhalten, denn die Veranstaltung wird aus dem „EinTanzHaus“ gestreamt.

Für den ersten Tag sind Sitzungen von Euclid Network, Social Enterprise Netherlands, Diesis Network, Wissenschaftlern und politischen Vertretern geplant. Der zweite Tag, 27. November, steht unter dem Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft „Gemeinsam für den Aufschwung Europas“ und lässt Referenten auf Minister- und Staatssekretärsebene aus den EU-Mitgliedsstaaten, Vertreter des Social Entrepreneurship Network Deutschland und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zu Wort kommen. Geplant ist auch eine Diskussionsrunde mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Interessierte können sich unter www.euses2020.eu anmelden.

