Diskussion zu mehr Demokratie

„Mitsprechen, Mitmachen, Mitentscheiden – wie offen ist unsere Demokratie für die Bürgerinnen und Bürger?“ So lautet der Titel einer Online-Podiumsdiskussion zur Landtagswahl Baden-Württemberg, zu der der Verein Mehr Demokratie an diesem Montag ab 20.30 Uhr einlädt. Die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis Weinheim sind dabei, es diskutieren neben Stephan Frauenkron (Freie Wähler) auch Uli Sckerl (Grüne), Bastian Schneider (CDU/in Vertretung von Julia Philippi), Sebastian Cuny (SPD) und Alexander Kohl (FDP). Gäste können sich per Mail an info@mitentscheiden.de anmelden und erhalten dann eine Erklärung, wie die Teilnahme vom eigenen Laptop funktioniert. red/sko

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021