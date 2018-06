Drei Erntehelfer sterben nach Badeunfall am See

Anzeige

Böhl-Iggelheim.Nach einem Badeunfall am Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim sind drei polnische Erntehelfer in der Nacht zum Montag ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen gemeinsam mitteilten, waren die drei Männer im Alter von 22, 27 und 34 Jahren am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr beim Schwimmen in Schwierigkeiten geraten und untergegangen. Laut Polizeiinformationen hatten alle drei Männer Alkohol konsumiert.

Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei waren im Einsatz und bargen die verunfallten Männer, die zunächst noch reanimiert und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden konnten. Im Laufe der Nacht sind alle drei Männer verstorben. Hinweise auf Fremdverschulden lagen laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern derzeit noch an. (pol/mer)