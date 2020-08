Drei neue Infektionen mit Corona

In den 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises sind von Dienstag auf Mittwoch drei neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landratsamts hervor. Noch infiziert sind demnach 19 von rund 548 000 Bürgerinnen und Bürgern. Insgesamt hatte es im Kreis seit Beginn der Pandemie der Behörde zufolge 1118 bestätigte Fälle von Covid-19 gegeben. Von der Infektion genesen sind 1059 Menschen, 40 sind mit oder an dem Virus gestorben.

Die bisherige Entwicklung im August ähnelt der im Mai. In den ersten zwölf Tagen des laufenden Monats gab es laut den Zahlen des Landratsamts 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Mai waren es im gleichen Zeitraum 40. Im Juni summierten sich die Neufälle in den ersten zwölf Tagen des Monats auf lediglich zehn, im Juli auf 24. Vom Mai unterscheidet sich der August gleichwohl bei der Zahl der Noch-Infizierten. So gab es etwa am 12. Mai noch 79 sogenannte aktive Fälle – genau 60 mehr als drei Monate später. In der zweiten Juni-Hälfte lag die Zahl der Infizierten fast durchgehend im einstelligen Bereich. agö

Info: Alle Faktenblätter des Kreises unter bit.ly/3gQ2Gwz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020