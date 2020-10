Drei neue Todesfälle bestätigt

Die Corona-Lage hat sich im Rhein-Neckar-Kreis über das Wochenende deutlich verschlechtert. Wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Landratsamts hervorgeht, wurden seit Samstag drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Alle drei Verstorbenen waren laut Behörde im Rhein-Neckar-Kreis wohnhaft. Es handelte sich demnach um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, um eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren und einen weiteren Mann Anfang 90.

Insgesamt kamen über das Wochenende 177 neue Corona-Infektionen hinzu: 64 am Samstag, 56 am Sonntag und 57 am Montag. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit März stieg damit auf 2375, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 67,1. Kreisweit 45 Infizierte sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben, 1982 gelten als genesen. Damit befanden sich Stand Montag noch 348 Menschen wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation.

18 aktive Fälle in Heddesheim

In den Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sieht die Situation wie folgt aus: Edingen-Neckarhausen verzeichnet noch neun aktive Fälle, in Heddesheim sind es 18, in Hirschberg fünf und in Ilvesheim sechs. Aus Ladenburg meldet das Landratsamt noch neun Infizierte in Quarantäne und aus Schriesheim zwölf.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020