Drei Tote, 50 Fälle in Heddesheim

Im Rhein-Neckar-Kreis sind drei weitere Menschen mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des Landratsamtes vom Dienstag hervor. Danach waren zwei der Todesopfer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, das dritte zwischen 80 und 90. Der Anstieg der Fallzahlen hat sich im Vergleich zum Vortag verlangsamt. Mit 5739 lag sie um 75 höher als am Montag. Zugleich stieg jedoch die Zahl der Genesenen um 102. Die Zahl der noch Infizierten sank um 30 und unterschritt mit 1197 zum ersten Mal seit fünf Tagen wieder die Marke von 1200. Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zunahme der Infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) ging um knapp neun auf 166,4 zurück.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Heddesheim liegt diese Kommune in der Region nun nach Weinheim an der Spitze der Fallstatistik. Und so sieht es aktuell (Stand Dienstag) in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße aus (Fälle insgesamt, in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 162 (28)

Heddesheim: 168 (50)

Hirschberg: 109 (31)

Ilvesheim: 106 (24)

Ladenburg: 139 (30)

Schriesheim: 234 (26)

Weinheim: 603 (126)

