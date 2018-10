Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A6

Rhein-Neckar.Bei einem schweren Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim sind am Mittwochvormittag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-jähriger Lkw-Fahrer gegen 10.50 Uhr zwischen Wiesloch-Rauenberg und Kreuz Walldorf unterwegs, als er den sich stauenden Verkehr zu spät bemerkte.

In der Folge lenkte der junge Mann laut ersten Ermittlungen auf den Stand- und Grünstreifen nach rechts und kam bei einem Gegenlenkmanöver ins Schlingern. Daraufhin kippte die Zugmaschine um, kollidierte mit einem vor ihr rollenden Wagen und schob die Fahrzeuge auf einen weiteren Pkw auf. Im weiteren Verlauf touchierte die Zugmaschine auf der linken Fahrspur auch noch zwei weitere Fahrzeuge, bis sie vor der Mittelleitplanke zum Stehen kam.

Bei den Zusammenstößen wurde eine 48-jährige Autofahrerin schwer, ihre 18-jährige Beifahrerin und eine weitere 67-Jährige leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro.

Bis um kurz vor 13 Uhr war die A6 auf sämtlichen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt, mittlerweile wird der Verkehr trotz anhaltender Aufräum- und Bergungsarbeiten über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. (pol/mer)