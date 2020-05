Drei weitere Genesene

Die Zahl der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist weiter stabil. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, liegt die Zahl der mit Corona Infizierten weiterhin bei 956, die Zahl der aktiven Fälle geht um drei auf 45 zurück. Wie die Behörde weiter mitteilt, befinden sich jetzt noch 201 Menschen in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der genesenen Personen ist auf 873 angestiegen. Von den an Corona erkrankten Menschen sind 38 verstorben.

Aufgrund der niedrigen Fallzahlen hat sich der Kreis dazu entschieden, die Zahlen aus den einzelnen Kommunen bis auf Weiteres nur noch mittwochs und sonntags veröffentlichen. Zuletzt gab es diese Statistik täglich. An der täglichen Meldung der kreisweiten Zahlen hält das Landratsamt aber zunächst fest.

Nachdem die Fallzahlen quasi stagnieren, ist derzeit keine erneute Verschärfung der Beschränkungen in Sicht. Als Marke dafür war vorgegeben, dass die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 50 je 100 000 Einwohner steigt. Für den Rhein-Neckar-Kreis wären das rund 275. In den vergangenen Tagen lag der Wert mit jeweils neun hingegen bei unter vier Prozent dieser Marke.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020