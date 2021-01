Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar Kreis sind am Samstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt worden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um drei Frauen, die zwischen 70 und 80, zwischen 80 und 90 sowie zwischen 90 und 100 Jahre alt waren. Damit sind Kreis seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 220 Menschen verstorben. In Heidelberg verstarben bis zum Donnerstag nach wie vor insgesamt 33 Personen.

Zudem wurden insgesamt 117 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen vermeldet. 102 der Fälle stammen aus dem Landkreis, 15 aus der Stadt Heidelberg. Damit sind insgesamt 14 633 Fälle bekannt (11 598 im Kreis, 3035 in Heidelberg). Als genesen gelten mittlerweile 10225 Menschen aus dem Kreis und 2756 aus der Stadt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 173,8 im Rhein-Neckar-Kreis und bei 152,3 in Heidelberg. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1399 (1275 im Kreis, 299 in Heidelberg).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021