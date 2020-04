Drei weitere Todesopfer

Im Rhein-Neckar-Kreis sind drei weitere Menschen gestorben, die mit Corona infiziert waren. Das geht aus der täglichen Statistik des Landratsamtes hervor, die am Donnerstag vorgelegt wurde. Danach stieg die Zahl der Totenkreisweit auf 22. Gemessen an der Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen entspricht das einem Anteil von 2,6 Prozent. Wo die Verstorbenen lebten und wie alt sie waren, teilte die Behörde unter Hinweis auf das verantwortliche Sozialministerium auch auf Nachfrage nicht mit.

Die Zahl der positiv getesteten Patienten im Landkreis ist gegenüber dem Vortag um zwölf auf 836 gestiegen, ein Plus von 1,5 Prozent. Immer mehr Menschen haben die Krankheit überstanden. 599 gelten inzwischen als genesen, 17 mehr als am Vortag. In häuslicher Quarantäne befinden sich nach Angaben des Kreises 547 Bewohner. In den Städten und Gemeinden der Region blieb die Zahl der positiv Getesteten gleich, nur in Weinheim stieg sie um vier auf 126.

Bei der Quarantäne gelten ab sofort neue Bestimmungen. Wie das Landratsamt mitteilt, hat das baden-württembergische Gesundheitsministerium eine Verordnung erlassen, die die Einreisebestimmung von Personen aus dem Ausland neu regelt. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiter einzudämmen, müssen sich seit dem Wochenende Personen, die aus dem Ausland einreisen, bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes melden und sich dann in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ausgenommen davon sind unter anderem Pendler und Saisonarbeiter. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020