Dritter Anlauf zur Premiere

Theater ist manchmal eine schwere Geburt: Zweimal wurde die Aufführung der MGV-Sängerbund-Theatergruppe bereits verschoben, jetzt soll das Stück „Rendezvous mit einer Leiche“ aber definitiv am 22., 23. und 24. März über die Bühne der Alten Turnhalle gehen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Bislang war irgendwie der Wurm drin: Die bereits im Oktober geplante Aufführung musste wegen der Erkrankung von Darsteller Karl-Heinz Deppe abgesagt werden. Dem geht es mittlerweile wieder gut. Neue Termine waren für den Mai fest terminiert. Da hatte die Amateurgruppe jedoch die Rechnung ohne Darsteller Michael Herrmann gemacht, dessen Sohn im Wonnemonat heiratet, just an dem ausgeguckten Wochenende.

Karten im Vorverkauf

Jetzt finden die drei Vorführungen im März statt; Am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, jeweils ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr – und zwar in der Alten Turnhalle in Großsachsen.

Der Vorverkauf findet über den Obsthof Mayer statt. Wer bereits für einen der früheren Termine Karten erworben hat, kann sie gegen neue eintauschen, versichert Karin Kunz. Das gelte auch dann, wenn ein anderer Wochentag gewünscht wird. Bleibt den Darstellern und jenen, die sie erleben wollen, toi, toi, toi zu wünschen, dass der dritte Anlauf klappt. maz

Laientheater mit der MGV-Theatergruppe, „Rendezvous mit einer Leiche“, 22. und 23. März, jeweils 19.30 Uhr, 24. März, 18 Uhr, Alte Turnhalle Großsachsen, Vorverkauf Obsthof Mayer. wn

