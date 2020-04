Droht olympischer Disziplin in der Römerstadt das Aus?

Von Peter Jaschke

Die Gewichtheber im Ladenburger Athletik-Sport-Verein (ASV) sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Und zwar für den von ihnen befürchteten Fall, dass in der geplanten neuen Sporthalle im Römerstadion kein für sie geeigneter Kraftraum eingebaut wird. Die starken Frauen und Männer sähen sich dann vor dem Aus, weil die bestehende Lobdengauhalle samt dem bisherigen Übungsplatz im Anschluss an jenen Neubau umfassend und deshalb viele Monate lang saniert werden müsse.

Selbst wenn in der Renovierungsphase der Kraftraum für Trainingszwecke nutzbar wäre, würde dies nicht helfen: „Wir könnten keine Wettkämpfe durchführen, weil sich unsere Athleten an der Hantel im Kraftraum warm machen“, erklärt Joachim Loose auf Anfrage.

„Bisher zu klein“

Der Gesamtvorsitzende weist deshalb in einem „Brandbrief“, der dieser Redaktion vorliegt, die Mitglieder des Gemeinderats darauf hin, dass eine seit der ASV-Gründung im Jahr 1901 in Ladenburg beheimatete und schon öfter hocherfolgreiche Olympiadisziplin in Gefahr sei.

So sieht es auch Thomas Roß, Abteilungsleiter der ASV-Gewichtheber seit 2002: „Wir haben der Stadt klar gesagt, dass wir rausgehen und nicht wieder zurückkehren, wenn die Lobdengauhalle saniert wird, ohne dass wir im Römerstadion einen eigenen Kraftraum erhalten haben.“

Roß sieht starke Argumente auf seiner Seite: „Der bisherige Kraftraum ist viel zu klein und würde für geeignetere Nutzungen frei.“ Alternativen sieht er keine: „Nirgendwo sonst ist der Boden geeignet, um Gewichte abfallen zu lassen.“ Wenn die bisherige Halle saniert werde, könnten die Heber ihren Sport nicht mehr ausüben.

Das Ende einer Ära drohe ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da die Abteilung durch die Trendsportart Crossfit starken Zulauf erfahre. Viel zu lange habe man sich damit arrangieren müssen, nach dem Bau der Lobdengauhalle 1972 nicht den eigentlich für die Heber gedachten, größeren Gymnastik-, sondern einen besseren Abstellraum bekommen zu haben. Damals habe sich die „Ballettlobby“ durchgesetzt. „Seitdem begnügen wir uns mit einem nur acht Mal zehn bis zwölf Meter kleinen Raum, einer zu niedrigen Decke und Glasbausteinen als einziger Tageslichtquelle“, erklärt Roß seinen Frust. Inzwischen trainierten dort zwölf bis 15 Leute pro Trainingsabend, darunter viel Nachwuchs. Und die Stadt sei ja am Wachsen. „Da wird es eng“, sagt Roß.

Sein Wunsch: „Ein größerer Kraftraum mit Abstellraum, aber nicht als offenes Angebot für andere Nutzer.“ Dass die Oberligisten einen Fitnessraum für alle ablehnen, scheint der Knackpunkt zu sein: „Bürgermeister Stefan Schmutz äußert uns gegenüber Bedenken, weil der neue Kraftraum von uns aus nicht für eine breitere Nutzung bereitstünde“, erklärt Loose in seinem Schreiben.

Zusammenarbeit mit Schulen

Tatsächlich sei das Gewichtheben „nun einmal eine technische Sportart, welche bestimmte Voraussetzungen brauche“, argumentiert Loose. Dies sei jedoch nichts Außergewöhnliches, da auch andere Sportarten über spezifische Trainings- und Turnierstätten verfügten. Punktuellen Kooperationen mit anderen Vereinen in Sachen Krafttraining habe sich der ASV bereits früher nie verschlossen, so Abteilungsleiter Roß.

Diese sei durchaus auch mit Schulen denkbar. Doch sei man weder bereit, die teuren vereinseigenen Langhanteln jedermann zugänglich zu machen, noch Fitnessgeräte, die die Heber selbst gar nicht benötigten, zu beaufsichtigen. Loose hofft auf kräftigen Rückenwind: „Von verschiedenen Stadträten habe ich bereits Rückmeldungen bekommen, die zumeist positiv ausfallen.“

