Edingen-Neckarhausen: Hoffmann

Edingen-Neckarhausen.Wie zufrieden sind Sie mit dem kommunalpolitischen Jahr 2020?

Thomas Hoffmann: Das kommunalpolitische Jahr hatte für uns Höhen und Tiefen. Wir beobachten mit Freude eine zunehmende Anerkennung von wichtigen umweltpolitischen Themen, die auch umgesetzt werden - wie das Bemühen um eine insektenfreundliche Ausführung unserer Straßenbeleuchtung oder die Bereitschaft, Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zu errichten. Das ist gut für den Klimaschutz. Auch Dachbegrünung ist in den aktuellen Bebauungsplänen inzwischen fast Standard. Andererseits wird z.B. die große Problematik der Versiegelung bei weitem noch nicht ernst genug genommen. Ein Beispiel hatten wir in der letzten Gemeinderatssitzung: das geplante Gewerbegebiet „In den Milben“ an der Speyerer Straße gegenüber Lidl und Aldi ist gegenüber der ursprünglichen Fassung nun mit einer Verdreifachung der Versiegelung geplant. Und der eigentlich dort auch vorgesehene Hundesportplatz soll so verlegt werden, dass ein Biotop voraussichtlich zerstört wird. Eine unschöne Vorstellung: Wenn das so weitergeht, dann sieht der Autofahrer, wenn er von der Autobahn oder von Mannheim-Seckenheim nach Edingen reinfährt, links ein Gewerbegebiet mit Schwerlastverkehr und rechts eine Art „Autohof“ mit Schnellimbiss und allem, was dazu gehört. Das ist nicht gut für das idyllische Leitbild, das für unsere Gemeinde entworfen wurde. Schade, dass es im Gemeinderat keine Mehrheit gibt, die eine solche Entwicklung schon in ihren Anfängen unterbindet. Wenig begeisternd ist auch die Antwort der Gemeindeverwaltung auf unsere Anfrage zum Thema „Barrierefreiheit“. Auch hier muss mehr getan werden.

Hat die politische Debatte/die Arbeit im Gremium unter den Corona-Beschränkungen gelitten?

Thomas Hoffmann: Die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse fanden ja als Präsenz-Veranstaltungen statt. Das ging ganz gut. Allerdings sind die Nachsitzungen leider ausgefallen, die ja für das persönliche Miteinander unter den Mitgliedern des Gremiums sehr wichtig sind. Für unsere OGL waren die Corona-Beschränkungen schon ziemlich unangenehm. Die virtuellen Sitzungen sind nicht allen möglich und es fehlten z.B. auch die gemeinsamen Ausflüge mit dem Paddelboot oder dem Fahrrad, die für die Stärkung des Wir-Gefühls sehr wichtig sind.



Waren Sie persönlich von Corona betroffen, und wenn ja, wie?

Thomas Hoffmann: Zum Glück gab es keine Fälle in meiner großen Familie.

Ist etwas liegengeblieben und muss nun 2021 nachgeholt werden?

Thomas Hoffmann: Unsere Anstrengungen zur Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr - Stichwort: „fahrradfreundliches Edingen-Neckarhausen“ - haben wir etwas schleifen lassen. Hier müssen wir 2021 mit Elan weitermachen. Dazu gehören mehr Stellplätze für Radfahrer an den Geschäften im Ort oder die Verbesserung der Sicherheit beim Schülerverkehr. Im Hinblick auf den Bau der Neckarbrücke nach Ladenburg ist zu befürchten, dass der Durchgangsverkehr in Neckarhausen erheblich zunehmen wird. Um dem zu begegnen, haben wir ein Konzept entwickelt, das z.B. die Attraktivität der Seckenheimer Straße als Durchgangsstraße erheblich mindert und gleichzeitig den Fahrradverkehr erleichtert. An der Umsetzung dieser und vergleichbarer Konzepte müssen wir dranbleiben.

Worin sehen Sie die größten kommunalpolitischen Herausforderungen für 2021, was sind dabei die Schwerpunkte Ihrer Fraktion?

Thomas Hoffmann: Eine große Herausforderung ist der dramatische Rückgang der Artenvielfalt, bei uns vor allem bei den Arten der Feldflur. Hier müssen wir unbedingt erreichen, dass unsere Landwirte sich der ökologischen Bewirtschaftung mehr öffnen. Wir setzen dabei große Hoffnungen auf die Arbeitsgruppe, die auch auf unsere Initiative gegründet wurde und die sich damit befasst, wie gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen künftig ökologisch bewirtschaftet werden. Die Verkehrsverhältnisse in unserer Gemeinde werden zunehmend unerträglich. Auch hier müssen wir dringend Lösungen finden, wie Verbesserungen erreicht werden können, die zukunftsfähig sind. „Umweltschutz“ soll bei uns nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern ist praktisch zu realisieren. Auch die Zahl der Biotope in unserer Gemeinde muss deutlich vergrößert werden, damit u.a. ein Biotopverbund entstehen kann, um den Belangen des Natur- und Umweltschutzes Rechnung zu tragen. Schaffung von günstigem Wohnraum im geplanten Baugebiet Neckarhausen Nord durch beispielhafte Modelle wie dem sog. Mietshäuser Syndikat, die Vorgabe der Verwendung nachhaltiger Baustoffe und die Realisierung der Projektes „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ sind weitere wichtige Schwerpunkte unserer Arbeit.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Corona-Management der Kommune?

Thomas Hoffmann: Wir haben schon im Frühjahr angeregt, dass im Gemeinderat das Umlaufverfahren angewendet wird, um die Zahl der Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit zu reduzieren. Wir waren es auch, die als Erste die Anregung zur Änderung unserer Hauptsatzung gegeben haben, damit virtuelle Sitzungen durchgeführt werden können. Gerade hier in unserer Gemeinde haben wir mit der Firma Epicto einen starken Partner mit Welterfahrung, der uns dabei bestimmt hervorragend unterstützen könnte. Die Gemeindeordnung wurde geändert, um diese Möglichkeiten zu schaffen. Ich finde, wir sollten davon auch nach Möglichkeit Gebrauch machen. Unsere Präsenz in den Sitzungen haben wir wegen der Pandemie schon reduziert. Wir werden versuchen, dazu mit den anderen Fraktionen eine Abstimmung zu erreichen. Ansonsten habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit der Gemeindeverwaltung auch in den Zeiten der Pandemie gemacht. Ich bekam immer eine freundliche, zuvorkommende und sehr hilfreiche Unterstützung.

