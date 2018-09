Ehrenamtliche bringen gute Stimmung und Spaß mit

„Heute schaffen wir uns gegenseitig eine Freude“, begrüßen die Ginkgos die Senioren des Johanniter-Pflegezentrums Seniorenstift Heinrich Vetter. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ will die ehrenamtlich tätige Gruppe anlässlich des Freiwilligentages gute Stimmung und viel Spaß in das Altersheim bringen.

Bevor es mit dem Spielenachmittag losgeht, stärken sich alle mit einer heißen Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen. Dann wird auch schon das Tanzbein geschwungen. „Das Haus hier kennt unsere Aktionen“, erklärt Margarete Zitzelsberger. Deshalb wüssten die Ginkgos auch, welche Unternehmungen gut ankämen. Dazu gehören auf jeden Fall die Tanzeinlagen, die auch die Bewohner des Seniorenzentrums mitwippen lassen. Vor allem beim Sitztanz machen viele mit. Gemeinsam setzen sie sich in einem Kreis zusammen, werfen die Arme nach oben und klatschen kräftig in die Hände. Auch wenn sich viele am Anfang nicht trauen, überwinden sich einige und finden Spaß und Freude an der Aktion.

Dieses Mal helfen nicht nur Ginkgos-Mitglieder beim Freiwilligentag im Seniorenstift mit. Barbara Gerteis kommt von außerhalb, und als sie von der Aktion gelesen hat, wollte sie unbedingt dabei sein. Ganz nach dem Motto „mehr Hände schaffen mehr“. Etwas Skepsis löst anfänglich das sogenannte „Schwungtuch“ aus, das die Frauen mitgebracht haben. Wer genug Kraft in den Armen hat, packt mit an und versucht, den Ball in der Mitte zu halten. „Das gibt morgen mächtig Muskelkater“, heißt es schon nach ein paar Minuten.

Applaus für „alle Neune“

Die Hauptattraktion an diesem Nachmittag ist aber die Kegelrunde. „Es ist schon erstaunlich, wie viel Spaß man mit neun Kegeln haben kann“, findet Pflegedienstleiterin Melanie Matt. Dies ist jedoch kein gewöhnliches Kegelspiel: Mithilfe eines Balles, der an der Decke hängt, versuchen die Senioren die im Quadrat aufgestellten Kegel umzuwerfen. Nur wenigen gelingt es, alle neun zu treffen. Doch wenn dies mal passiert, regnet es kräftig Applaus.

Um den Nachmittag etwas ruhiger ausklingen zu lassen, haben die Ginkgos einige Tisch-Spiele eingepackt. Beim Memory-Spielen oder Puzzeln strengen alle nochmal ihre grauen Zellen an, bis sich der Nachmittag dem Ende zuneigt und das Abendessen ruft. niz

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018