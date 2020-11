Eigene Spiele kreieren - und bei Verlosung gewinnen

Rhein-Neckar.In Zusammenarbeit mit den Büchereien aus Bobenheim-Roxheim, Lampertheim und Mannheim-Sandhofen richtet die Bücherei Frankenthal am Wochenende “Spielen im Viereckt” aus. Bei der Online-Aktion für Kinder dreht sich laut Mitteilung der Stadt Frankenthal alles ums Spielen und Basteln eigener Spiele. Auf der digitalen Pinnwand “Padlet” können die Teilnehmer Ideen austauschen. Unter allen Beiträgen wird ein Spielepaket des Spieleverlags Asmodee verlost. Ein Set mit Spielideen kann kostenlos in der Stadtbücherei abgeholt werden. Am Sonntag, 8. November, findet zudem ab 16 Uhr der Quiznachmittag statt. Das Quiz wird per Live-Stream übertragen. Die Gewinner des Quiz bekommen einen Pokal überreicht. Die Teilnahme an dem Aktionswochenende ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Um teilzunehmen, diesem Link folgen: www.stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/viereck.

