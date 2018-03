Ein Anker und 15 volle Müllsäcke

Anzeige

Rund 60 große und kleine Helfer waren am „Tag des Neckars“ an den Fluss gekommen. Die groß angelegte Uferreinigung, initiiert vom Anglerverein und der Pestalozzi-Schule, zählt schon seit vielen Jahren zu den Klassikern in Sachen Umweltschutz. Vom „Großreinemachen“ profitiert aber nicht nur die Natur – es dient auch als Lerneffekt, Müll nicht gedankenlos in der Landschaft zu entsorgen.

Die Rektorin der Pestalozzi-Schule, Renate Wacker, beteiligte sich zusammen mit ihren Kolleginnen Susanne Lay und Marika Kurtzahn ebenfalls an der Sammeltour. Die drei Lehrerinnen freuten sich, dass rund 40 Schüler und etliche begleitende Eltern bei diesem freiwilligen Einsatz am schulfreien Samstag zur Stelle waren.

Morgendlicher Treffpunkt war das Anglerheim, wo Angler-Vorstand Hans-Jürgen Weißling den vielköpfigen Sammeltrupp willkommen hieß. Nach dem Austeilen von Einmal-Handschuhen und Müllsäcken wurde die Helferschar in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine marschierte in Begleitung von Jugendleiter Dieter Schläfer sowie Fabian Straubmüller neckaraufwärts bis an die Gemarkungsgrenze. Die andere Gruppe machte sich in entgegengesetzter Richtung – unter Führung von Stefan Gutfleisch und Martin Straubmüller – auf den Weg. Sie graste das Gelände bis hin zur Fischkinderstube nach Unrat ab. Als auffälligstes Fundstück der Putz-Aktion stellte sich ein alter Anker heraus.